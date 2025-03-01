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聯合國拚保護生態系 逾140國達協議設5年籌資計畫

編譯魏紹揆／綜合28日電
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為保護自然環境找資金，聯合國最後關頭達成協議。圖為在加利舉辦的COP16。（路透）
為保護自然環境找資金，聯合國最後關頭達成協議。圖為在加利舉辦的COP16。（路透）

全球超過140個國家，同意要在2030年前每年撥出2000億美元，用於逆轉失去的生物多樣性，保護地球生態系統及補償各地致力於保護生態的原住民族。

經過去年11月在哥倫比亞卡利出現的嚴重分歧後，各國27日在羅馬舉辦的聯合國生物多樣性公約（CBD）第16屆締約方大會（COP16）上終於達成協議，為保護地球建立一個五年籌資計畫，特別是如何注資、建立監管實施措施的機制以及資源動員。這是CBD 30年來首次為了支持已同意實施的目標，建立由聯合國營運的特殊金融機制，即「卡利基金會」（Cali Fund）。

該基金會先前在卡利已獲同意創建，如今在羅馬正式上路，至少50％基金將用以補償致力於保護地球物種多樣性的社群，尤其是原住民；剩下50％則被用來進一步實施CBD與2022年12月的昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架（GBF），在全世界推動保護生物多樣性、以及保護地球30％的陸地及海域。GBF旨在確保乾淨水源、減少食物浪費以及有害化學物質的使用。

各國同意，動員受益於商業使用基因數位序列資訊的企業的經濟資源，如製藥業、化妝品業、農業生物科技業、工業生物科技業以及人工智慧（AI）等產業企業，必須將獲利的1％或營收的0.1％捐給基金會，預估可能會有數十億美元。

COP16的哥倫比亞籍主席穆罕瑪德（Susana Muhamad）表示，協議的達成是加強「我們維護地球生命的共同努力」，各國代表面臨一個「非常極化、支離破碎的、分裂的和衝突的地緣政治情勢」，但展現出「多邊主義可以克服」。

巴西代表團團長池田瑪莉亞表示，該協議是個「平衡、完全的解決方案」。

協議還敦促已開發國家，到今年底要「加倍努力」提供較貧困國家200億美元，並呼籲研究債務可持續性與自然保護間的關係，以及各國環境部、財政部等部會首長之間要更充分合作。

原住民 聯合國 財政部

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