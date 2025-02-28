批川普1心態 法爭取烏克蘭關鍵礦產 自曝去年10月就開談

分析指出，烏克蘭有幾處礦床蘊含稀土，但這些礦床都尚未開採，且烏國的稀土濃度可能過低，或者難以開採。（美聯社）

法國國防部長勒克努(Sebastien Lecornu)27日表示正與烏克蘭 協商，以獲得烏國關鍵礦產資源，顯示除了美國與歐盟 外還有其他競爭者；另方面，烏克蘭總統澤倫斯基將於28日與美國總統川普 會面，以敲定一項礦產協議，允許美國取得烏克蘭的礦產資源。

綜合媒體報導，勒克努告訴法國新聞電台(Franceinfo)稱，法國與烏克蘭去年10月在雙方國防部的主導下，已展開相關會談，與川普不同的是，法國並未要求烏克蘭以礦產作為回報，來回收過去提供烏克蘭的數十億歐元軍事與經濟援助。

勒克努表示，「我們的國防工業需要一定數量的原料，這是打造我們武器系統的至要關鍵。不是明年，而是未來30年或40年。」

他也表示，澤倫斯基本人去年秋天提出了「將礦產納入其勝利計畫」的想法，就此開啟討論，「不僅僅與美國，也有法國」。

勒克努沒有說明希望能從烏克蘭獲得哪些礦產，然而，烏克蘭已向美國提供稀土元素，其中包括電池所需的鋰、核能與醫療設備使用的鈾，以及武器製造所需的關鍵材料。

此外，法國總統馬克宏24日赴白宮會晤美國總統川普後，26日早上緊急召開一場30分鐘的視訊會議，就此行向歐盟領導人進行匯報。根據歐盟官員與外交官說法，關於美國對烏克蘭的安全保障，馬克宏未能從川普得到具體保證。

Politico報導，一位歐盟外交官表示，馬克宏稱「關於支援，川普沒有給出任何明確的承諾。因此，確實，在這個問題上，戰略模糊仍然存在」。

美國和俄羅斯談判俄烏戰爭停戰，排除烏克蘭和歐盟，但巴黎和倫敦在內的各國政府仍在努力，希望促成協議為烏克蘭組建維和任務，而為烏克蘭提供安全保障防止俄羅斯再次襲擊是關鍵問題。

英國首相施凱爾與烏克蘭總統澤倫斯基分別於27日與28日前往華府，共同目標是向美方奮力爭取軍事承諾。

川普在26日舉行第一次內閣會時表明，美國不會提供直接的軍事或安全保證，「我不會做超出太多的安全保證，我們將讓歐洲來做這件事，因為歐洲才是他們的鄰居，但我們將確保一切順利」。

Politico指出，儘管川普政府明言美軍不會參加烏克蘭維和，但歐洲人仍希望美國提供支援，包括情報收集、防空和軍事運輸。但參加會議的一位歐盟資深官員表示，「這是浪費時間」。另一位外交官則說，「我們歐洲目前在這方面相當孤單」。

報導還提到，根據3位外交官說法，歐洲理事會主席辦公室告訴各國大使，正在討論任命一位歐盟特別代表參加任何和平談判。另外2名外交官說，各國大使對該提案幾乎沒有回應。

川普至今無意讓任何歐洲代表參加美俄會談。艾麗榭宮沒有回應置評請求。