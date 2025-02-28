我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

丹麥總理示警普亭下一步野心 疾呼歐洲應盡速增軍

編譯中心／綜合27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
丹麥總理佛瑞德里克森。(路透)
丹麥總理佛瑞德里克森。(路透)

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭25日滿3周年，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，俄羅斯不會滿足於烏克蘭戰爭停火而收手，很有可能已經著手準備攻擊其他國家；她認為，目前看來，國防經費只占全國GDP3%是不足夠的。

佛瑞德里克森接受瑞典通訊社（TT）訪問時表示，北約（NATO）的意義在於，沒有一個國家需獨自面對所有挑戰，而是要透過聯盟的力量互相協助，因此她認為，歐洲應該盡速增加軍備。她認為，美國的角色帶來了一些不確定性，歐洲不希望跨大西洋的關係有所改變，因此歐洲更應該團結。

佛瑞德里克森表示，目前世界面臨的並非冷戰，而是「熱戰」，俄國已有對其他國家進行攻擊的準備，她認為，俄羅斯國內還存在許多帝國主義的夢想，並已經將國內經濟轉向戰爭經濟。

她表示，根據她獲得的情報，俄羅斯可能攻打的國家尚不明確，但必須為最壞的情況做好準備。準備的方法便是歐洲各國迅速增加軍備。

她表示，對歐洲來說這是很重大的決定，歐洲必須共同創造更大的經濟政治空間，以迅速增強軍備，歐洲必須加強其對抗攻擊的能力；她並認為，加入北約是烏克蘭最好的安全保障。

丹麥日前將國防基金增加到500億丹麥克朗（約69.7億美元），以利加速加強丹麥軍備實力。

為因應烏克蘭戰爭與美國在格陵蘭問題與俄羅斯議題中的變數，丹麥在25日與挪威建立新的國防合作計畫，兩國將共同進行軍事演習並共同進行軍事採購。

佛瑞德里克森對此表示，丹麥不能害怕，也不能完全依賴美國，而要自己決定自己的路，並且要對情勢有所回應。

佛瑞德里克森是支持烏克蘭最堅定的世界領袖之一。丹麥對烏克蘭的軍援累計約75億美元，更在23日承諾向烏克蘭提供4.05億克朗（約5645萬美元）援助，用於人道和重建工作。

烏克蘭 俄羅斯 北約

上一則

印度大壺節6.6億人朝聖創全球紀錄 踩踏頻傳釀45死

下一則

加拿大掀美式咖啡改名加式咖啡風潮 新名恐弄巧成拙

延伸閱讀

被問澤倫斯基是獨裁者嗎 川普：我這麼說？真不敢相信

被問澤倫斯基是獨裁者嗎 川普：我這麼說？真不敢相信
印尼前總統尤多約諾：應首重東協 不偏袒美中任一方

印尼前總統尤多約諾：應首重東協 不偏袒美中任一方
川普想要烏克蘭稀有礦產 普亭：俄國有更多

川普想要烏克蘭稀有礦產 普亭：俄國有更多
美俄走近…習近平與普亭通話 強調「中俄是真朋友」

美俄走近…習近平與普亭通話 強調「中俄是真朋友」

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
烏克蘭總統澤倫斯基28日將前往華府與美國總統川普簽署礦產協議。圖為烏克蘭一處礦場。(美聯社)

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

2025-02-26 20:43
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
美媒分析，烏克蘭總統澤倫斯基有5件事激怒美國總統川普，讓美國幾乎撤回軍事支援；圖為澤倫斯基（左）去年9月與川普（右）曾在紐約會面。（美聯社）

美媒：澤倫斯基這5件事激怒川普 讓美國想撤回軍援

2025-02-22 01:29

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%