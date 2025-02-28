加拿大掀美式咖啡改名加式咖啡風潮 新名恐弄巧成拙

加拿大咖啡館將「美式咖啡」改名為「加式咖啡」，旁邊放有一面紅白相間的楓葉旗幟。（取材自Ｘ平台）

美國總統川普上任後宣布對盟友加拿大 祭出新關稅，而且多次放話讓加拿大成為美國第51州「是認真的」，導致加拿大反美情緒與日俱增。加拿大各地不少咖啡 館為此將「美式咖啡」（Americano）改名為「加式咖啡」（Canadiano），表達對國家的支持。

華盛頓郵報報導，位於多倫多的貝倫咖啡館（Cafe Belém）菜單上，曾經寫著「美式咖啡」的品項已經更名為「加式咖啡」。

25歲的老闆奧利維拉（William Oliveira）表示，不希望咖啡館變成「政治場所」，但是他認為，此時此刻藉著這項行動表達對國家的支持非常重要。他說：「對我們來說，挺身而出做自己，並且提醒其他人......，我們才不會被別人霸凌。」

總部位於英屬哥倫比亞省的連鎖踢馬咖啡館（Kicking Horse Coffee）2月初在IG發文，號召加拿大各地咖啡店將美式改名為加式，並且稱踢馬咖啡館已經稱呼「加式咖啡」16年時間。不過，該文遭消費者反對並抵制後已經被刪除。

現在，已有不少咖啡館響應改名行動。英屬哥倫比亞省的柵欄咖啡（ Palisades Cafe）在美式品項旁加掛「加式咖啡」的標示；渥太華早晨貓頭鷹（Morning Owl Cafe）加寫加式咖啡之外，還配上一幅加拿大國旗。還有的店家直接劃掉美式，加上加式咖啡。

此外，咖啡館被邀請通過標記Kicking Horse Coffee並使用標籤#ItsCanadianoNow(#現在是加式咖啡)來分享他們的參與情況。

在Kicking Horse自己的社交媒體上，該公司還推出了一項名為「Born Red」(生而紅色)的宣傳活動，並聲稱自己「Canadian as F$#%」(超級加拿大)。

「洛磯山脈不僅是Kicking Horse Coffee的誕生地--它們的精神也融入了每一杯咖啡。」哈徹-希利爾在聲明中表示。

不過，有人認為考慮到咖啡的起源，這項行動可能不太適合。

美式咖啡起源於第二次世界大戰，當時駐紮義大利 的美國士兵認為濃縮咖啡太濃，便加水稀釋。這個名字還帶有「美國人不懂咖啡」的嘲諷意味，改成「加式咖啡」恐怕也會繼承這個意思。

加拿大咖啡館的舉動與其他加拿大企業近期採取的措施相呼應，例如，蒙特婁的Fairmount Bagels推出了紅白相間的「加拿大強」(Canada Strong)焙果，加拿大最大的零售商Loblaws也表示，將嘗試採購墨西哥替代品來取代美國產品。