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日本中學生用ChatGPT 註冊大量電話門號轉賣獲利5萬美元

記者雷光涵／即時報導
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生成式AI技術迅速發展，帶來生產力提升的期待，也伴隨犯罪、恐怖活動及假資訊擴散等風險。(路透)
生成式AI技術迅速發展，帶來生產力提升的期待，也伴隨犯罪、恐怖活動及假資訊擴散等風險。(路透)

日本3名青少年涉嫌利用生成式AI協助開發的程式，非法登入電信公司的系統，註冊大量門號轉賣，獲利750萬日圓(約5萬美元)等值的加密貨幣。警方已經逮捕3人，一人是高一學生、2人是國三學生。

NHK報導，警視廳調查，這3名學生透過加密通訊程式Telegram購買超過30億組樂天行動通信（Rakuten Mobile）客戶的ID與密碼，利用自已開發的程式，自動輸入 ID、密碼登入，一旦成功立即申請門號，囤積大量門號。樂天行動通信允許單一ID註冊15組門號。他們從2023年5月至8月期間，註冊了超過100個門號，被控違反「禁止非法存取法」及「電子計算機使用詐欺罪」。

被逮捕的3人分別是岐阜縣大垣市的16歲高一生、滋賀縣米原市15歲國三生，及東京都立川市的14歲國三生。警方指出，3名青少年透過線上遊戲認識。他們供稱：「我們想設計一種高級犯罪手法，以便在社群媒體上引起關注。」並說，賺到的錢主要用於線上賭博等娛樂。

3人自學程式設計，詢問ChatGPT如何簡化操作流程、提升處理速度，持續改良程式。他們透過Telegram將非法取得的新門號轉賣給多名買家，警方推估他們獲得750萬日圓的加密貨幣作為報酬。

近年來，生成式AI技術迅速發展，帶來生產力提升的期待，也伴隨犯罪、恐怖活動及假資訊擴散等風險。日本2023年有20多歲男子利用公開的生成式AI開發勒索病毒，最終遭到警方逮捕。該男沒有專業的電腦知識，而是透過AI對話方式反覆詢問，成功製造出病毒。東京都警視廳表示將透過嚴格執法來打擊生成式AI的濫用，確保網路安全，防止此類犯罪的發生。

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