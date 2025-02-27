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川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

川普轟「歐盟搞砸美國」嗆徵25%關稅 歐盟這些理由反對

編譯中心／綜合26日電
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美國總統川普26日直指歐盟成立是為了「搞砸」美國，揚言將對來自歐盟的進口商品課徵25%關稅；圖為歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）26日在比利時安特衛普(Antwerp)舉行的歐洲工業峰會上，與歐盟商界領袖合影。（歐新社）
美國總統川普26日直指歐盟成立是為了「搞砸」美國，揚言將對來自歐盟的進口商品課徵25%關稅；圖為歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）26日在比利時安特衛普(Antwerp)舉行的歐洲工業峰會上，與歐盟商界領袖合影。（歐新社）

美國總統川普26表示，歐洲聯盟（EU）的成立是為了「搞砸」美國，將對來自歐盟的進口商品課徵25%關稅；市場擔憂將嚴重影響美國經濟表現，引發美債價格漲勢持續，2年期公債殖利率跌至10月以來最低點；歐洲執行委員會(European Commission)表示，執委會將「堅決且立即反對對自由和公平貿易的不合理壁壘」

綜合媒體報導，川普在第二任期首次內閣會議上發表談話時指出：「說實話，歐盟的成立就是為了搞砸（screw）美國。」並表示，「我們很快就會宣布、不會拖太久，總體而言，將會是25%。」

川普還說：「他們（歐盟）確實以不同方式占我們的便宜。他們不接受我們的汽車。他們基本上不接受我們的農產品，他們會以各種理由拒絕。」

美國金融市場擔心關稅成本最後還是美國全民負擔，美國將難逃物價上漲困境，對經濟表現更加不利，因此帶動買盤持續流入債市。基準10年期公債殖利率已連續六個交易日走跌，累計跌幅達29.5個基點，並創下近11周新低。

歐盟委員會發言人在回應對川普發言時表示：「歐盟將堅決且立即反對對自由和公平貿易的不合理壁壘，包括利用關稅來挑戰合法和非歧視政策。」

這位發言人在電子郵件聲明中表示：「歐盟將始終保護歐洲企業、勞工和消費者不受不合理關稅的影響。」

歐盟委員會發言人還稱，「歐盟是世界上最大的自由市場。這對美國來說是一個福音。」

歐盟發言人指出，透過建立一個龐大且整合的單一市場，「歐盟促進了貿易，降低了美國出口商的成本，並協調了27個國家的標準和法規」。

這位發言人補充說：「因此，美國在歐洲的投資利潤豐厚。」

這位發言人指出：「歐洲代表對話、開放和互惠。如果你遵守規則，我們就準備好合作。但我們也將在各個方面保護我們的消費者和企業。他們對我們的期望並未減少。」

歐盟 川普 關稅

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