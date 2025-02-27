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川普分享AI加薩 肚皮舞、巨大川普雕像、馬斯克撒鈔…

編譯中心／綜合26日電
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川普分享AI「全新加薩」影片，其中包括 川普與內唐亞胡一起在加薩度假，馬斯克在灑鈔票。（取材自Ｘ平台）
川普分享AI「全新加薩」影片，其中包括 川普與內唐亞胡一起在加薩度假，馬斯克在灑鈔票。（取材自Ｘ平台）

美國總統川普2月初宣稱，考慮永久占有巴勒斯坦加薩走廊，改造為「中東蔚藍海岸」，雖然日前受訪改口說並未強行推動，只會提「建議」，但他在26日卻上自家社群平台「真實社群」（Truth Social），分享了一支古怪的AI生成影像，展示似乎是他計畫中的加薩願景。

天空新聞報導，川普在Truth Social分享影像但沒有發表評論，首先映入眼簾的畫面是飽受戰爭蹂躪的加薩走廊，隨後出現標題寫道，「加薩2025…接下來呢？」。

影像繼續展示男子經過隧道走進工地，婦孺經過隧道走到陽光明媚的沙灘，此時的加薩變成一個中東天堂，有著異國情調海灘、杜拜風格的摩天大樓、豪華遊艇、開派對的群眾、汽車與行人並行的整齊街道，還有一座「川普加薩」（TRUMP GAZA）塔與巨大的金色川普雕像，紀念品商店內出售微型版本，還有一名兒童走在街上，手裡拿著一個川普頭像的巨大金氣球。

此外，影像還出現川普在酒吧與一位衣著暴露的肚皮舞孃共舞，以及他與以色列總理內唐亞胡在度假酒店泳池邊曬日光浴與品嘗雞尾酒。科技富豪馬斯克也多次入鏡，包括用扁麵包吃鷹嘴豆泥，留著鬍子的肚皮舞者則在沙灘上表演，還有美元鈔票從天而降。

影像背景播放的音樂歌詞唱著，「唐納（川普）正在前來讓你自由，帶來光明讓所有人看見，不再有隧道，不再有恐懼，川普加薩終於來了。川普的加薩閃亮亮，金色的未來，全新的生活。盛宴與舞蹈，交易已完成，川普加薩No.1」。

天空新聞台已確定，該影像2月初首度在網上分享，帳號與白宮沒有明顯聯繫，評論區反應不一。一名網友寫道，「我不覺得這好笑或酷。抱歉，我漏掉了什麼嗎？我希望這只是一個笑話，一個糟糕的笑話」。另一位用戶則說，他討厭這支影像，「我愛我們的總統，但這太可怕了」。

每日郵報則報導，許多網友感到震驚，並對川普分享該影像完全「無言」，一些人認為，這讓美國看起來「不是一個嚴肅的國家」。

一位憤怒的網友在「X」寫道，「這不是一場活動，而是一個只存在於他腦袋的妄想銷售宣傳」，同時狠批川普「對待地緣政治像一個模擬城市資料片。現實檢驗，他不是和平使者也不是戰略家，就一個詐欺房東，販賣白日夢，並留下混亂」。

影片不是川普製作的，但是顯然川普很同意影片內容，他認為加薩可以重建黃金海岸般的度...
影片不是川普製作的，但是顯然川普很同意影片內容，他認為加薩可以重建黃金海岸般的度假勝地。（取材自Ｘ平台）
AI影片有一些帶有諷刺感的內容，比如孩子拿著川普的氣球，大鬍子的肚皮舞者。（取材...
AI影片有一些帶有諷刺感的內容，比如孩子拿著川普的氣球，大鬍子的肚皮舞者。（取材自Ｘ平台）
美國總統川普的官方社群媒體帳號發布了一段明顯以人工智慧（AI）生成的影片，內容描...
美國總統川普的官方社群媒體帳號發布了一段明顯以人工智慧（AI）生成的影片，內容描繪遭戰火摧殘的加薩走廊被重建為海濱度假勝地，還矗立一座金色川普雕像。（取材自Instagram）

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