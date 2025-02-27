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川普「金卡」效應 投資移民資格法31.4萬起跳 瑞典50萬

編譯中心／綜合26日電
川普擬推公民金卡，掀起外界熱議；圖為2024年11月5日美國選舉日，自由女神像的複製品出現在巴黎艾菲爾鐵塔前。 （美聯社）
川普擬推公民金卡，掀起外界熱議；圖為2024年11月5日美國選舉日，自由女神像的複製品出現在巴黎艾菲爾鐵塔前。 （美聯社）

美國總統川普近日提議以「金卡」取代EB-5投資移民簽證計畫，允許以500萬美元購買金卡，作為取得美國公民身分的途徑之一，引發全球熱議。

法國投資者居留許可，也稱為「人才護照－投資者」（Passeport Talent－Investisseur），專為希望在法國進行大量投資的外國企業家設計的長期簽證，為投資者提供了在法國合法居住和工作的機會。

要獲得法國投資者居留許可，必須滿足的最主要條件為最低投資金額。在法國直接投資至少30萬歐元（約31.4萬美元），包括無形資產或有形資產。這項投資可能包括房地產、設備或對當地企業的投資。獲投資者簽證後，能拿到至少4年居留，且可持續更新。

英國自1995年起實施的投資者簽證計畫已於2022年2月17日宣告結束，當天時任內政大臣巴特爾（Priti Patel）關閉了一級投資者簽證（Tier 1 Investor Visa），也就是所謂的黃金簽證（Golden visa）管道，以回應俄羅斯入侵烏克蘭。

儘管有一些既有的一級簽證持有者仍可能延長簽證期限，但對於渴望移居英國的高淨值人士（HNWI）來說，目前尚無明確的黃金簽證計畫可直接取代投資者簽證。

此外，瑞典投資移民簽證，則只需透過投資或是捐款50萬歐元（約52.4萬美元），但捷克並無透過直接投資等即可獲公民身分的計畫，僅提供2年效期的「投資目的長期居留許可」，且投資金額至少需達7500萬克朗（約315.3萬美元）。

綜合媒體報導，瑞典投資移民簽證為2年一簽，可延長，歐盟以外國家的公民透過投資或是捐款50萬歐元來取得瑞典的居留權甚至公民資格；其投資移民簽證的條件為，單筆投資瑞典政府債券、在瑞典境內營運的公司、新創公司或是捐款給促進公共利益的文化、教育、移民管理、科研、自然或文化保存的組織。

印尼也有美國類似的政策，外國人可透過「黃金簽證」或「第二家園」計畫在印尼或峇里島長住。印尼2022年推出「第二家園簽證」吸引外國公民，特別是富人移居峇里島。

據「第二家園簽證」規定，只要申請人的印尼銀行帳戶內，有至少20億印尼盾（約12.2萬美元）或在印尼擁有豪宅的證明，即可核發「第二家園簽證」，允許在峇里島居留10年。

另外，為吸引國際人才和外國投資，印尼在2023年啟動「黃金簽證」計畫，允許外國人居留5至10年。

日本目前並無投資移民相關規定，但可以藉由投資500萬日圓以上等方式證明可執行相關事業計畫，來取得有效期間1年到5年的經營管理簽證。

如果要取得類似移民資格的永住權，根據日本出入國在留管理廳的規定，其中一種方式是符合對日本有所貢獻。

投資 簽證 印尼

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