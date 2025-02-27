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BBC調查20年數據 全球飛安事故明顯降 空難死亡人數減

編譯盧思綸／綜合26日電
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去年底南韓濟州航空發生179死空難，年初美國又因兩機相撞導致67人喪生，今年也陸續傳出客機胎壓異常緊急迫降和翻覆等險象環生的飛安事故，導致不少網友猜測飛機墜毀頻率是否越來越高？對此，英國廣播公司事實查核團隊（BBC Verify ）調查發現，事實上，全球飛安事故數量明顯下降，全球空難死亡人數也呈現減少趨勢。

BBC團隊分析美國和世界各地的數據發現，過去20年間的航空事故整體呈現下降趨勢。

負責監測全球航空事故的聯合國國際民用航空組織（ICAO）數據顯示，2005年至2023年間，每百萬次航班的失事率為1.9，相較歷年數字有所減少。這期間失事率最高是2008年的4.8；近10年間，以2019年的2.9為最高。

ICAO對航空事故的定義廣泛，除了乘客或機組人員傷亡，飛機受損或失聯也算在其中。

BBC指出，全球空難罹難人數相比歷年同期也有所減少，儘管某些年份會因重大空難而激增。

另一方面，在美國方面，根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）數據，美國在2005年至2024年間航班數量顯著增加，但是航空事故總體呈現下降。

此外，美國相比去年同期，2025年1月52起事故也比2024年58起、2023年70起都還要少。簡而言之，航班次數增加，失事頻率反而下降。

劍橋大學統計系榮譽教授斯皮格哈特（David Spiegelhalter）指出，類似的資料組會因重大事故導致大幅波動，「隨機事件不會均勻發生，它們往往會集中出現。因此，即使航空事故之間並沒有實際聯繫，從數據上看，這些事故也可能顯得彼此相關」。

荷蘭前空難調查員艾爾托南（Ismo Aaltonen）認為，過去幾個月的重大空難不代表飛機安全性下降，並以亞塞拜然航空遭俄羅斯誤擊為例，說明事故情況各不相同。

白金漢郡新大學（Buckinghamshire New University）航空與安全學院高級講師馬可（Marco Chan）點出，「事故在社群媒體的曝光率越來越高」，從而增加大眾對空難的認知提升。

專家也告訴BBC團隊，類似事件和重大事故都受到當局徹查。相關細節和數據被輸入飛行員訓練模擬器，以利從業人員為未來遭遇類似情況做好準備。

社群媒體 俄羅斯 濟州航空

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