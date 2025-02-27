南韓生育率9年首見回升 可能與疫後1大因素有關

南韓去年生育率睽違九年首度上升，對政府來說可謂難得的好消息。（歐新社）

南韓 是全球高齡化最快的社會之一，該國去年生育率睽違九年首度上升，對政府來說可謂難得的好消息。當局表示，疫後結婚人數增加是可能原因。

南韓國家統計局26日公布，生育率（即每位女性一生中生育子女的數量）由2023年的0.72，去年上升到0.75，是2015年以來首次回升。但該國生育率在全球仍排名墊底，且遠低於人口穩定所需的2.1。

官方將部分原因歸於疫後結婚人數上升。南韓結婚對數在2023年出現十多年來的首度年增，2024年達到22萬2422對，是2019年（23萬9159對）以來最高。國家統計局官員朴賢榮（Park Hyun-jung，音譯）表示：「社會價值觀改變，人們對結婚生子抱持更加正面的看法」，並說30歲出頭人口增加，加上疫情 推遲婚禮，也都是原因。

南韓政府為解決低生育率問題，2006年起投入超過380兆韓元（約2,700億美元），推動可負擔的兒童照護、延長育嬰假、獎勵縮減工時。官方並將育嬰假由12個月延長到18個月、把每月育兒津貼提高兩倍，以及擴大補助小企業、讓職業婦女能彈性工作。大企業也相繼跟進，如營造業富榮集團（Booyoung Group），就提供員工每胎7.5萬美元的生育獎金。

新生兒減少，加劇南韓人口老化問題，也增添公共年金及健保的財政負擔。南韓國家退休基金（NPF）規模為全球第三大，資金預期在2050年代中期就會用罄。

人口危機也使央行感到憂心，晶片、汽車與其他製造業者，可能會因為勞動力縮減而將產能轉往海外，讓韓元匯率 承受壓力。同時，經濟成長放緩，也可能促使當局增加貨幣及財政政策支持，加重資產泡沫問題。

但未來趨勢仍難預測。翰林大學社會學教授申敬雅（Shin Kyung-ah，音譯）說，出生率反彈似乎是疫後的暫時現象，「我不確定出生率是否脫離困境。如果經濟惡化，情況可能會變糟。基於結構性的經濟和文化問題，年輕人對結婚及生育的觀感並未大幅改善。」