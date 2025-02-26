我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone語音轉文字功能出包 說「種族主義者」顯示川普

凌峰在日本二度中風昏迷10天 再度露面曝健康現況

疑因馬斯克干政 特斯拉1月歐洲銷量砍半 還遭諷「納粹車」

編譯中心／綜合25日電
英國倫敦街頭，抗議特斯拉老闆馬斯克的海報，上面寫著「從零到1939只需三秒」，並貼出馬斯克舉納粹敬禮的畫面，諷刺他是個干涉歐洲政治的納粹，特斯拉是納粹車。（取材自Ｘ平台）
英國倫敦街頭，抗議特斯拉老闆馬斯克的海報，上面寫著「從零到1939只需三秒」，並貼出馬斯克舉納粹敬禮的畫面，諷刺他是個干涉歐洲政治的納粹，特斯拉是納粹車。（取材自Ｘ平台）

美國億萬富豪馬斯克頻頻以美國政府代理人自居，不但干預歐洲政治、強力為德國極右派另類選擇黨（AfD）造勢，還做出納粹敬禮引起非議；馬斯克的舉動，導致特斯拉在歐洲的1月銷售量比起一年前銳減一半。

綜合外媒報導，根據歐洲汽車製造商協會的數據，特斯拉1月在歐洲售出9945輛車，較2024年同期的1萬8161輛，減少超過45%；其在新車登記中的市占率從1.8%下降至1%。

特斯拉上月在德國僅註冊了1277輛新車，繳出2021年7月來最差的單月成績；在法國，特斯拉銷量更銳減63%，是2022年8月來最差表現。

特斯拉的市占下滑，發生在馬斯克罕見介入歐盟政治之後。他公開支持德國極右翼政黨AfD，此舉引發歐洲大陸的強烈反彈；此外，馬斯克去年11月批評歐盟「不民主」，進一步加劇爭議。

特斯拉在英國的註冊量首度不如中國電動車製造商比亞迪（BYD）。特斯拉上月在英國銷量下滑近8%，但英國電動車銷量則成長42%。

英國倫敦街頭，甚至出現抗議特斯拉老闆馬斯克的海報，上面寫著「從零到1939只需三秒」，並貼出馬斯克舉納粹敬禮的畫面，諷刺他是個干涉歐洲政治的納粹，特斯拉是納粹車。

正在物色新執行長的Stellantis NV 在歐洲的銷量下滑16%。福斯（Volkswagen ）雷諾（Renault）交車量則成長，BMW新車銷售則略為下降。

另一方面，越來越多消費者轉向選擇有電池做為內燃機備援的車型。無需充電的混合動力車上月銷量成長了17%。

歐洲1月電動車銷量占乘用車註冊數57.2%，高於去年同期的47.4%。

歐洲市場對電動車的需求仍在增加。1月歐洲消費者共購買了16.6萬輛純電動車，比去年同期成長37%。純電動車的銷售增長速度超過所有其他類型的車輛，而汽油與柴油車的銷售量則分別下降20.5%和26.5%。

該數據涵蓋歐盟、英國以及挪威等市場，挪威是歐洲最大的電動車市場之一。

特斯拉上月在德國僅註冊了1,277輛新車，繳出2021年7月來最差的單月成績。（...
特斯拉上月在德國僅註冊了1,277輛新車，繳出2021年7月來最差的單月成績。（美聯社）

特斯拉 電動車 馬斯克

上一則

威懾普亭 法國提議在德國署核飛彈戰機

下一則

除了川普 歐盟也盯上烏克蘭礦產 提1協議保證不傷烏

延伸閱讀

25萬加拿大人連署撤銷馬斯克國籍 他還有另外2國護照

25萬加拿大人連署撤銷馬斯克國籍 他還有另外2國護照
眾院兩黨領袖警告 北京恐利用馬斯克影響華府對中政策

眾院兩黨領袖警告 北京恐利用馬斯克影響華府對中政策
馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元

馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元
特斯拉傳終於可在中國推出完全自動駕駛系統

特斯拉傳終於可在中國推出完全自動駕駛系統

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
俄羅斯總統普亭13日以視訊方式出席一場在莫斯科的會議。(路透)

美情報：普亭無意停戰 談判是為拖時間達成1目的

2025-02-18 21:20

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他