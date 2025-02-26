疑因馬斯克干政 特斯拉1月歐洲銷量砍半 還遭諷「納粹車」

英國倫敦街頭，抗議特斯拉老闆馬斯克的海報，上面寫著「從零到1939只需三秒」，並貼出馬斯克舉納粹敬禮的畫面，諷刺他是個干涉歐洲政治的納粹，特斯拉是納粹車。（取材自Ｘ平台）

美國億萬富豪馬斯克 頻頻以美國政府代理人自居，不但干預歐洲政治、強力為德國極右派另類選擇黨（AfD）造勢，還做出納粹敬禮引起非議；馬斯克的舉動，導致特斯拉 在歐洲的1月銷售量比起一年前銳減一半。

綜合外媒報導，根據歐洲汽車製造商協會的數據，特斯拉1月在歐洲售出9945輛車，較2024年同期的1萬8161輛，減少超過45%；其在新車登記中的市占率從1.8%下降至1%。

特斯拉上月在德國僅註冊了1277輛新車，繳出2021年7月來最差的單月成績；在法國，特斯拉銷量更銳減63%，是2022年8月來最差表現。

特斯拉的市占下滑，發生在馬斯克罕見介入歐盟政治之後。他公開支持德國極右翼政黨AfD，此舉引發歐洲大陸的強烈反彈；此外，馬斯克去年11月批評歐盟「不民主」，進一步加劇爭議。

特斯拉在英國的註冊量首度不如中國電動車 製造商比亞迪（BYD）。特斯拉上月在英國銷量下滑近8%，但英國電動車銷量則成長42%。

英國倫敦街頭，甚至出現抗議特斯拉老闆馬斯克的海報，上面寫著「從零到1939只需三秒」，並貼出馬斯克舉納粹敬禮的畫面，諷刺他是個干涉歐洲政治的納粹，特斯拉是納粹車。

正在物色新執行長的Stellantis NV 在歐洲的銷量下滑16%。福斯（Volkswagen ）雷諾（Renault）交車量則成長，BMW新車銷售則略為下降。

另一方面，越來越多消費者轉向選擇有電池做為內燃機備援的車型。無需充電的混合動力車上月銷量成長了17%。

歐洲1月電動車銷量占乘用車註冊數57.2%，高於去年同期的47.4%。

歐洲市場對電動車的需求仍在增加。1月歐洲消費者共購買了16.6萬輛純電動車，比去年同期成長37%。純電動車的銷售增長速度超過所有其他類型的車輛，而汽油與柴油車的銷售量則分別下降20.5%和26.5%。

該數據涵蓋歐盟、英國以及挪威等市場，挪威是歐洲最大的電動車市場之一。