尹錫悅彈劾案終審 韓法院3月中宣判是否免職

南韓憲法法院25日就總統尹錫悅彈劾案進行最後一天庭審，尹錫悅的支持者在憲院附近集會聲援。（美聯社）

遭停職的南韓總統尹錫悅 25日面臨憲法法院最後一場彈劾 案庭審，憲法法院將決定是否因他引發混亂的戒嚴 令而正式將他免職，預計3月中旬宣判。

南韓韓聯社等媒體報導，尹錫悅在憲法法院當庭回顧幾個月來的風波時表示，「我首先想要說，我對人民感到抱歉，同時表示感謝」，並稱「雖然覺得感激，但無法在人民賦予我的時間完成工作，讓我感到抱歉，並且令我心痛」。

南韓國會律師團指控尹錫悅違憲實施戒嚴，要求將他撤職。律師宋斗煥說，「彈劾審判與相關調查的證據顯示，尹錫悅一系列叛亂行動違反憲法和法律」。他說，「很難想像在過去或將來，會有比此案更嚴重的違憲與違法事由」。

另一名律師李光範說，證據和供詞表明，尹錫悅「親自指揮」戒嚴部隊進入國會，試圖阻止國會議員投票推翻戒嚴令，並指尹錫悅「踐踏國家得來不易的民主憲政秩序」。

李光範說，尹錫悅被誤導相信，執政的國民力量黨2024年國會大選因對手舞弊而慘敗，還警告尹錫悅對南韓民主構成持續威脅，如果他復職也無法獲得信任管理國政，「誰能確定尹總統不會第二次或第三次宣布戒嚴」？

尹錫悅的律師團則呼籲駁回彈劾案，並稱在野黨的行動讓短暫實施戒嚴有其必要。尹錫悅的委任律師車基煥（譯音）表示，「戒嚴令在二小時後結束，沒有一位市民在過程中受傷」。另一位律師李東燦（譯音）則說，在野黨「創造國家緊急狀態」，要為尹錫悅的行動負責。

尹錫悅去年12月3日晚間突然宣布戒嚴，導致南韓陷入政治動盪。尹錫悅於去年12月遭國會彈劾停職，彈劾案依法定程序送交憲法法院審議。外界普遍預期憲法法院將在3月中旬宣布判決結果，若憲法法院判決彈劾案成立，尹錫悅將遭免職，60天內重新舉行總統大選。若遭駁回，尹錫悅將復職。