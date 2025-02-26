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威懾普亭 法國提議在德國署核飛彈戰機

編譯盧思綸／綜合25日電
法軍空中巴士A400M、空中巴士A330與飆風戰鬥機，去年7月14日在巴黎的國慶閱兵活動中進行空中演示。（路透）
法軍空中巴士A400M、空中巴士A330與飆風戰鬥機，去年7月14日在巴黎的國慶閱兵活動中進行空中演示。（路透）

德國準總理梅爾茨（Friedrich Merz）近日喊話英國和法國擴大利用核武進行防禦，將德國納入保護，以利歐洲脫離美國，實現真正「獨立自主」。對此法國官員告訴每日電訊報，法國準備提議在德國部署搭載核武的戰機，藉此威懾俄羅斯及其總統普亭。這項消息適逢法國總統馬克宏24日前往華府會晤美國總統川普之際。

馬克宏提議在德國部署核武戰鬥機，目的是為北約提供增強的核武能力，同時也是宣示，歐洲具備自己的核威懾力量。特別是在美國大幅改變對外關係，有意減少對歐洲的防禦任務情況下。

消息人士表示：「在德國部署幾架法國核武戰鬥機應該不難，並且可以傳遞強烈訊息。」另一方面，德國外交消息人士也暗示，此舉可能施壓英國首相施凱爾採取相同措施。

歐洲最主要的三個領導國家是法國、德國、英國。英國在海峽對岸，德國沒有核武，法國顯然最關鍵。馬克宏向川普告知此事，一方面符合川普的主張，表達歐洲可以不依賴美國的核武力量。二方面則宣示法國在歐洲防禦中的領導地位，鞏固在日益增長的外部威脅下，法國是歐洲安全最重要的支柱角色。

法、英都是核武國家，德國則不然，其常規軍隊也嚴重人手不足和裝備不足。目前美國在德國駐紮3.5萬兵力，德國擔心若川普從德國撤軍，德國面對俄羅斯威脅將成為軟目標。

目前美國在德國的軍事基地部署約100枚核武飛彈，長期為歐洲安全提供保障。法國的核威懾手段目前獨立於北約；英國的核武力量則是北約防禦的關鍵一環。

報導稱，法國的核武庫包含約300枚核武器，這些武器屬於其「威懾力量」（force de dissuasion）計畫，並具備以海上和空中發射能力。

英國的三叉戟（Trident）核威懾系統由4艘先鋒級（Vanguard-class）潛艇組成，每艘潛艇最多可搭載16枚核彈頭。

梅爾茨在德國大選前兩天曾提出，法國和英國應該討論「自身的核防禦可以擴大到德國」。

但消息人士也警告，除非美國撤回其在德國的核威懾力量，否則這一要求不太可能正式提出。

德國 川普 馬克宏

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