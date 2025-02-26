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南韓高速公路施工橋梁坍塌活埋10工人 至少4死6傷

編譯中心／綜合25日電
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南韓天安市的安山至龍仁路段，一條正在建造的高速公路高架部分，25日發生坍塌事故，至少造成4人罹難。（美聯社）
南韓天安市的安山至龍仁路段，一條正在建造的高速公路高架部分，25日發生坍塌事故，至少造成4人罹難。（美聯社）

南韓當局表示，在首爾世宗高速公路位於忠清南道天安市的安山至龍仁路段，1座施工中的橋梁25日早發生坍塌事故，罹難人數增至4人，其中包括2名中國公民，另有6人受傷；6名傷者中有5人狀況危急，這5人之中也有1名中國公民。

這起事故發生在首爾當地時間上午9時49分左右，首爾世宗高速公路安山至龍仁路段施工現場橋墩上的4到5片面板突然脫落墜下，當時正在橋墩下工作的10名工人被活埋。

韓聯社報導，事發當時現場正使用起重機吊起面板進行連結作業，面板在中途掉落釀禍。橋面高度依區段不同而有差異，最高可達52公尺，掉落區段長度約210公尺。

報導指出，涉事韓企「現代工程建設公司」25日致歉，「我們對工地事故造成的傷亡表示誠摯的歉意。我們正積極配合有關部門，確保迅速恢復現場，徹底調查事故的確切原因。」

綜合路透與法新社報導，據南韓內政部與消防官員說法，目前已增至4人喪生，其中包括2名中國公民和2名南韓公民。6名傷者中有5人狀況危急，這5人裡也有1名中國公民。

有鄰近商家說，當時只聽到一聲像炸藥爆炸的巨響，出去查看發現橋梁支撐的兩端橋面同時坍塌，「這個施工現場平常不會發出那麼大的聲響，想說發生什麼事了，結果發現橋塌了」。從網路流傳影片可以看到，該座高速公路橋梁斷成多截，直接從高空墜地，相當嚇人。

南韓代理總統崔相穆辦公室表示，他已下令動員所有可用人員和資源投入救援行動，並確保安全措施，避免造成更多損失。

首爾世宗高速公路全長134公里，其中長約72公里的首都圈路段，已在今年元旦開通，剩餘非首都圈路段，預計在2026年底完工。

南韓消防當局在事故發生後啟動國家消防動員令，派出92台救災裝備及172人前往搜救，確認是否還有其他人被壓在掉落橋面下方。

根據南韓當局的統計，2020年至2023年之間，南韓共發生逾8000起與工作相關的死亡事件。

南韓 內政部

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