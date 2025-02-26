智利全國無預警大停電 首都全黑畫面曝 宣布緊急狀態

智利25日無預警大停電，影響全國16個大區中的14個。（路透）

美聯社報導，南美國家智利當地時間25日下午無預警大停電，影響全國16個大區中的14個，包括首都聖地牙哥。當局緊急宣布進入緊急狀態，並且實施宵禁 至26日上午6時，同時全力搶修電力供應。

大範圍停電已經造成當地多處災情和不便，內政部長托哈（Carolina Tohá）宣布，在全國部署數千名士兵，協助維持秩序和實施宵禁。

智利交通部長穆諾茲（Juan Carlos Muñoz）表示，目前全國頂多27%的交通號誌正常，他敦促民眾盡量留在家中。根據智利民眾在社群分享影片，交通號誌停擺，導致十字路口大亂。

BIG BREAKING



A Massive widespread Power outage has hit #Chile.



Leaving over 19 million people without electricity and distributing essential services. pic.twitter.com/zP0VQ4vZR2 — 𝗡𝗢𝗜𝗦𝗘 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗦 (@NoiseAlerts) 2025年2月25日

網路與行動電話服務也中斷，全球最大銅生產商暫停採礦作業，供水也受停電影響。醫療機構、監獄和政府部門只能靠緊急發電機維持基本運作。

同時，還有民眾因停電受困地鐵車廂，業者急忙疏散大批乘客。當局也宣布地鐵停駛，何時恢復另行通知。根據網友在X分享影片，地鐵站 頓時一片漆黑，只能靠手機手電筒勉強照明。

🚨🇨🇱 MASSIVE BLACKOUT HITS CHILE—SANTIAGO METRO EVACUATED



A rare nationwide power outage struck Chile on Tuesday, affecting millions from Arica to Los Lagos.



The blackout forced hundreds to evacuate Santiago’s metro, caused major traffic jams, and shut down businesses.… pic.twitter.com/T3XQEYsMda — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 2025年2月26日

不止如此，足球比賽取消、學校停課、文化活動延期，餐館酒吧與電影院 等企業都遭殃。

華盛頓郵報指出，大停電將近7小時後，部分地區開始恢復供電，家家戶戶歡呼聲不斷。總統柏瑞克（Gabriel Boric）於晚間11時聲明，800萬受災戶中約有一半恢復供電。

智利國家電力調度公司（National Electrical Coordinator）總裁歐梅多（Juan Carlos Olmedo）表示，由於一條由北部送往中部首都的高壓主輸電線路發生中斷，引發用電過載和工廠停機，最終演變成大規模停電，影響智利90%的人口。