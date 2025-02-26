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25萬加拿大人連署撤銷馬斯克國籍 他還有另外2國護照

編譯尤寶琪／綜合報導
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馬斯克（Elon Musk）。(美聯社)
馬斯克（Elon Musk）。(美聯社)

不滿科技富豪馬斯克(Elon Musk)與美國總統川普的密切關係，超過25萬加拿大公民和居民簽署了國會請願書，敦促加拿大政府撤銷馬斯克的公民身分和護照。

請願者聲稱，馬斯克與計畫在3月對所有加拿大進口產品徵收25%關稅，並建議將該國併吞成為第51州的川普之關係，「違反加拿大的國家利益」。

這位科技億萬富翁同時擁有南非、加拿大和美國的國籍，且自川普1月重返白宮以來，成為他最引人注目的盟友。

「馬斯克利用自己的財富和權力來影響我們的選舉，」請願書寫到，「他現在已經成為試圖抹殺加拿大主權的外國政府成員。」

馬斯克在社群媒體平台X上，針對請願書回覆寫到：「加拿大不是一個真正的國家。」有線電視新聞網(CNN)已經聯繫了馬斯克的代表，徵求其看法。

這份請願書是寫給加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)，要求他「立即撤銷馬斯克的國籍，並吊銷他的加拿大護照。」請願書的發起者表示，他們的行動應該被視為是在「問責」。

出生於南非普厄多利亞(Pretoria)的馬斯克先前曾表示，他是透過其母親的加拿大公民身分取得的加拿大護照；這位億萬富翁之後靠著學生簽證來到美國，並在10年後取得美國公民。

根據加拿大下議院(House of Commons)，要發起一份電子請願書，需要至少五名加拿大公民的支持並取得國會議員的授權，接受初步審查後，才能開始正式收集簽署。

要求取消馬斯克公民身分的請願截止日期為2025年6月20日；在此之後，請願辦事員須認證請願中有至少500個簽名是合法的；接下來，這份請願必須等到新一輪國會召開，才能提交到下議院進行辯論。

加國法律規定政府不能撤銷合法取得的公民身分；2014年的「加拿大公民身分強化法」(Strengthening Canadian Citizenship Act)之前原規定，有雙重國籍的加拿大人若被判犯下「國家安全罪行」將會被撤銷公民身分；但杜魯多競選總理時承諾廢除該法；「撤銷公民身分」規定在2017年被取消，一項新法律讓因國家安全被褫奪公民身分的加國人，重新拿回身分。

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