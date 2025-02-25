批川普漠不關心 梅爾茨：處於午夜前5分鐘 歐洲須團結

有望成為德國新總理的梅爾茨（左）直言，川普對歐洲命運漠不關心，呼籲歐洲必須更團結。（新華社）

有望成為德國 新總理的梅爾茨（Friedrich Merz）24日呼籲歐洲必須更團結，並提醒隨著地緣政治情勢變遷，以及美國總統川普 任內歐美跨大西洋聯盟可能趨於弱化，正使歐陸處於「午夜前五分鐘」的關鍵時刻。

梅爾茨23日直言，川普對歐洲命運漠不關心的立場，令人質疑北約 （NATO）在6月前能否維持「當前形式」，而歐洲也必須迅速建立獨立的防衛能力。

梅爾茨在德國的保守派勝選後對德國公共廣播聯盟（ARD）說，「我從沒想過須在電視節目說出這樣的話，但在川普上周表態後，顯然其政府不太關心歐洲命運」。

川普政府上周對美國的歐洲盟友說，須自己處理安全問題，減少對美依賴，並宣布與俄羅斯談判，在歐洲不參與和談下結束俄烏戰爭，這使歐洲國家震驚。

美國國防部長赫塞斯本月也提醒歐洲，當前「嚴峻的戰略現實」使美國無法將重心置於歐洲安全上。對預定6月召開的北約峰會，梅爾茨坦言很好奇「屆時我們是否還會在當前形式下討論北約事務，還是我們得更快建立獨立的歐洲防衛能力」。

梅爾茨在選前也對德國第二電視台（ZDF）說，德國恐須接受川普可能不會無條件遵守北約盟約中的共同防禦承諾現實。這代表德國可能也須在核保護傘上減少對美依賴，進而與歐洲擁核國法國及英國就擴大歐洲的核保護傘進行談判。

梅爾茨對待莫斯科和俄國總統普亭的立場，比社民黨籍總理蕭茲更強硬，他暗示未來德國可能提供遠程的金牛座飛彈給烏克蘭，蕭茲任內則堅決反對，以免德國乃至歐洲捲入俄烏戰爭。

綠黨籍的德國經濟部長哈柏克23日也示警說，「我們正處於史上獨特的處境，如今美國人不只對歐洲視若無睹，甚至與歐洲作對」。

另外，德國聯邦安全機構雖以涉嫌極端主義為由密切關注德國另類選擇黨（AfD）的動向，但從該黨這次大選得票率破兩成並首度躍居第二大黨來看，顯然有愈來愈多德國選民視該黨為一個「正常」政黨，與其他主流政黨無異。

特別是AfD在德東五個邦的得票率皆處於領先地位，比在德西的表現要好得多。該黨46歲黨魁魏德爾（Alice Weidel）在開票後直言達成「歷史性的成功」，並表示願與基民黨談判組聯合政府，「否則德國的政策就不可能有所改變」。

AfD在2013年成立，在2017年國會選舉中以12.6%的得票率首次進入國會。黨魁魏德爾極力將她展現為「資產階級面孔」，她與美國科技富豪馬斯克視訊對談，並將納粹德國領袖希特勒解釋為「共產主義者」。據23日做的出口民調，有24%的德國選民對魏德爾感到滿意，比上次大選高出10個百分點。