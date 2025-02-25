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JR北海道3月再撤5車站 10年來已消失120站

編譯中心／綜合24日電
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日本JR北海道公司的東根室站將歇業。（取材自臉書）
日本JR北海道公司的東根室站將歇業。（取材自臉書）

日本JR北海道公司公布的2025年3月調整列車時刻表，JR北海道預計廢除5座車站；僅是在過去10年裡，就有超過120座車站從路線圖和地圖上消失。導致車站減少的原因包括長期虧損、乘客的使用情況等。

JR北海道去年預告，今年3月15日即將生效的新版時刻表，包含宗谷本線的雄信内站、南幌延站、拔海站，以及根室本線的東瀧川站、東根室站，共5座車站即將廢站。

日本鐵道網站指出，在過去25年，也就是自2000年以來，北海道地區被廢除的車站已經有180座以上，當中包括從JR移交給北海道池北高原鐵道的故鄉銀河線上所有車站（已於2006年廢線）。在20多年時間裡，有這麼多車站遭到廢除令人震驚。

導致車站減少的主要原因是長期虧損，導致整條路線或部分區段被廢。此外，綜合考量乘客的使用情況後，也對乘客較少利用的車站進行調整。在2021年3月調整列車時刻表時，有18座車站被廢除，光是宗谷本線就有12座車站消失。

宗谷本線在JR接管後，最高峰時期曾有59座車站，但到2024年3月縮減至38座。而在今年3月，雄信内站、南幌延站、拔海站也將停止營運，總計宗谷本線的車站約有四成被廢站，數字相當驚人。

就在3月15日同一天，根室本線的東瀧川站和東根室站也將消失。東根室站原本是日本最東端車站，廢除之後，東根室站以西約一公里處的根室站將取而代之，成為日本最東端車站。

根室本線自2016年的花咲站、2018年的羽帶站、2020年的古瀬站相繼廢除以來，截至2024年的9年期間，已經有17座車站消失，對比數量最多時期的69座車站，約有三成被廢。

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