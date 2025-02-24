德小黨未過關 梅爾茨與社民黨分歧大談組閣困難

德媒分析，此次由基民盟主席梅爾茨（Friedrich Merz）主導的組閣談判將遭遇極大困難，因為保守派的梅爾茨與中間偏左的社民黨，不管在移民、財政紀律、社會福利等政策都有巨大分歧。(美聯社)

德國 大選原有機會進入國會的極左翼政黨未過5%門檻，使基民盟/基社盟與社民黨有望聯合執政。然而兩黨在政策上嚴重分歧，且基民盟主席梅爾茨競選期間對執政的社民黨不留情面攻擊，導致組閣談判困難重重。

德國大選結果大致底定，選前被認為有望進入國會的極左翼政黨「莎拉瓦根克內希特聯盟」（BSW），最終得票率僅4.97%，差1.3萬票未能跨過5%進入國會門檻。

BSW黨主席瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）正考慮對選舉結果提出異議，理由是海外德國選民未能有效投票 ，影響BSW過5%門檻機會。

憲法學者格雷齊克（Bernd Grzeszick）對此表示，儘管部分海外選民因技術問題未能及時收到選票，但不能就此判定這違反憲法保障的「選舉權」，大選結果不太可能被推翻。

BSW的落敗也影響德國國會席次分配。得票率合計約45%的基民盟/基社盟（CDU/CSU）與社民黨（SPD），仍能取得國會過半席次，成為當前最有可能的組閣選項。

由這兩個中間政黨組成的黑紅大聯合內閣，在德國歷史上並不罕見，特別在梅克爾主政16年期間，是相對穩定的聯合政府。

綜合德媒分析，此次由可能總理當選人、基民盟主席梅爾茨（Friedrich Merz）主導的組閣談判將遭遇極大困難，因為保守派的梅爾茨與中間偏左的社民黨，不管在移民 、財政紀律、社會福利等政策都有巨大分歧。

此外梅爾茨選戰期間時常重砲抨擊執政的社民黨與綠黨，選前之夜稱社民黨是「左翼瘋子」、「精神不正常」等言行，更惹怒不少社民黨人士。

根據南德日報（SZ），許多社民黨人認為，選舉結果已經是歷史性慘敗，卻馬上要和梅爾茨領導的基民盟/基社盟組閣，「簡直比牙齒做根管治療還難受」。

而最令社民黨人無法接受的是，梅爾茨1月29日接受另類選擇黨（AfD）支持，在德國國會提出且通過限縮移民的「五點計畫」決議案。

普遍認為梅爾茨這個行為，打破德國中間派政黨長期奉行的「不與極右翼合作」原則，破壞德國「防火牆」，是對中間派與民主價值的背叛，讓部分社民黨人士堅決反對加入未來的梅爾茨政府。

不過，南德日報評論也指出，社民黨內的反對聲浪或可增加黨主席克林拜耳（Lars Klingbeil）等黨內高層與基民盟/基社盟談判的籌碼，對想要組建大聯合政府的社民黨人來說不見得是壞事。

根據德國憲法，新當選的國會必須在選後30天內召開第一次會議。梅爾茨24日向媒體表示，希望能在新議期開始前完成初步的組閣談判，並在4月下旬復活節前完成聯合政府組建。