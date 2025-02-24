我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

浙大校友掌313家上市公司 首開企業家校友會 來30多人

演員工會獎／甜茶首封影帝：我想要像麥可喬丹一樣偉大

智庫報告：歐洲「負擔得起」自主防衛 不必依賴美國

編譯中心／綜合23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐洲兩家知名智庫的研究報告認為，歐洲有能力獨立承擔起自身防禦之責。圖為德國豹2式坦克。（路透資料照片）
歐洲兩家知名智庫的研究報告認為，歐洲有能力獨立承擔起自身防禦之責。圖為德國豹2式坦克。（路透資料照片）

美國已經展現不願意繼續為歐洲自身的國防投入大量的資金，如果離開了美國，歐洲國家有沒有能力獨立承擔起自己的國防負擔呢？它每年需要投入多少資金？歐洲兩家知名智庫完成了一份研究報告，認為歐洲完全有能力完成這項任務。

美國之音報導，這份在21日發表的專題研究報告是由歐洲獨立智庫布魯蓋爾（Bruegel）和德國的基爾世界經濟研究所（Kiel Institute）聯合完成的。報告認為，歐洲國家的國防投資每年約2500億歐元（約2616億美元），這對歐洲來說，是完全有能力的起的。

2500億歐元的國防開支相當於歐盟國內生產毛額（GDP）的1.5%，這筆錢足以支撐歐洲組建和部署一支30萬人的部隊，抵禦可能來自俄羅斯的威脅和侵略。

據報導，報告也呼籲歐洲在國防上進行更密切的協調並採取聯合採購，報告強調儘管歐洲擁有足夠的財力，但是歐洲大陸整體的國防協調仍然是各國武裝部隊所面臨的一個重大挑戰。

布魯蓋爾和基爾研究所的研究報告建議歐洲每年將國防預算從目前GDP佔比2% 的水平提升至4%，其中的一半用於聯合採購和償還共同的貸款，另一半則由各國自行籌措和使用。

報告指出，俄羅斯自從發動對烏克蘭的戰爭以來，已經大幅提升其軍事能力，並動員70萬軍人投入烏克蘭戰場，而且還急劇擴大了坦克和裝甲車的產量。

報告說，歐洲要增加50個旅大概需要1400輛主戰坦克和2000輛步戰車，而這個數字已經超過了整個德國、法國、義大利和英國陸軍庫存的總和。

「就經濟層面看，這是可以做到的…比如說，這比新冠大流行期間為應對危機所動員的資源要少很多，」路透援引報告聯合作者貢特拉姆·沃爾夫（Guntramn Wolff）的一份聲明說。

川普政府最近一直呼籲歐洲加大對烏克蘭的軍事和其他援助。而歐盟委員會國防事務專員安德留斯·庫比柳斯（Andrius Kubilius）上周在慕尼黑安全會議期間接受基輔獨立報採訪時表示，歐洲對烏克蘭的援助其實並不比美國少。 

「在三年戰爭期間，歐盟對烏克蘭的支持，包括軍事援助、預算支持和人道支援約為1340億歐元（約1400億美元）。如果你計算美國的同樣援助，大約為1000億美元，」庫比柳斯說。 

庫比柳斯表示，歐盟對烏克蘭的援助規模比美國高出30%，而美國對烏克蘭的軍援約600億美元，歐洲對烏克蘭的軍援稍低，約500億美元。

另一方面，領導基民黨/基社黨聯盟在德國大選勝選的準總理梅爾茨（Friedrich Merz）23日表示，美國與歐洲關係因為烏克蘭和北大西洋公約組織資金等議題而緊張日增之際，歐洲必須快速提升自身防衛能力，他對美國「沒有任何幻想」。

中央社引述法新社報導，梅爾茨於選後在電視上與其他候選人辯論時指出，根據美國總統川普上周表態，顯然美方「大體上對歐洲命運漠不關心」，「對我而言，當務之急絕對會是盡可能快速增強歐洲」，以便可以一步步地，在國防事務上「真正達成不靠美國而獨立自主」。

烏克蘭 歐盟 德國

上一則

德國基民黨梅爾茨勝選 但拒與極右派另類選擇黨組聯合政府 批「手伸得老長」

下一則

歐美同盟大轉折 德新總理要擺脫對美依賴：川普不顧歐洲死活

延伸閱讀

德大選保守派勝出 新總理梅爾茨恐面臨「川普外患」

德大選保守派勝出 新總理梅爾茨恐面臨「川普外患」
USAID金援台灣團體 曝美博弈布局

USAID金援台灣團體 曝美博弈布局
關稅點火 川普、習近平談判各藏大招

關稅點火 川普、習近平談判各藏大招
澤倫斯基願下台換取烏加入北約 美烏礦產談判因安全保障卡殻

澤倫斯基願下台換取烏加入北約 美烏礦產談判因安全保障卡殻

熱門新聞

美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

2025-02-18 01:35
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50

超人氣

更多 >
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗