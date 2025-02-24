智庫報告：歐洲「負擔得起」自主防衛 不必依賴美國

歐洲兩家知名智庫的研究報告認為，歐洲有能力獨立承擔起自身防禦之責。圖為德國豹2式坦克。（路透資料照片）

美國已經展現不願意繼續為歐洲自身的國防投入大量的資金，如果離開了美國，歐洲國家有沒有能力獨立承擔起自己的國防負擔呢？它每年需要投入多少資金？歐洲兩家知名智庫完成了一份研究報告，認為歐洲完全有能力完成這項任務。

美國之音報導，這份在21日發表的專題研究報告是由歐洲獨立智庫布魯蓋爾（Bruegel）和德國 的基爾世界經濟研究所（Kiel Institute）聯合完成的。報告認為，歐洲國家的國防投資每年約2500億歐元（約2616億美元），這對歐洲來說，是完全有能力的起的。

2500億歐元的國防開支相當於歐盟 國內生產毛額（GDP）的1.5%，這筆錢足以支撐歐洲組建和部署一支30萬人的部隊，抵禦可能來自俄羅斯的威脅和侵略。

據報導，報告也呼籲歐洲在國防上進行更密切的協調並採取聯合採購，報告強調儘管歐洲擁有足夠的財力，但是歐洲大陸整體的國防協調仍然是各國武裝部隊所面臨的一個重大挑戰。

布魯蓋爾和基爾研究所的研究報告建議歐洲每年將國防預算從目前GDP佔比2% 的水平提升至4%，其中的一半用於聯合採購和償還共同的貸款，另一半則由各國自行籌措和使用。

報告指出，俄羅斯自從發動對烏克蘭 的戰爭以來，已經大幅提升其軍事能力，並動員70萬軍人投入烏克蘭戰場，而且還急劇擴大了坦克和裝甲車的產量。

報告說，歐洲要增加50個旅大概需要1400輛主戰坦克和2000輛步戰車，而這個數字已經超過了整個德國、法國、義大利和英國陸軍庫存的總和。

「就經濟層面看，這是可以做到的…比如說，這比新冠大流行期間為應對危機所動員的資源要少很多，」路透援引報告聯合作者貢特拉姆·沃爾夫（Guntramn Wolff）的一份聲明說。

川普政府最近一直呼籲歐洲加大對烏克蘭的軍事和其他援助。而歐盟委員會國防事務專員安德留斯·庫比柳斯（Andrius Kubilius）上周在慕尼黑安全會議期間接受基輔獨立報採訪時表示，歐洲對烏克蘭的援助其實並不比美國少。

「在三年戰爭期間，歐盟對烏克蘭的支持，包括軍事援助、預算支持和人道支援約為1340億歐元（約1400億美元）。如果你計算美國的同樣援助，大約為1000億美元，」庫比柳斯說。

庫比柳斯表示，歐盟對烏克蘭的援助規模比美國高出30%，而美國對烏克蘭的軍援約600億美元，歐洲對烏克蘭的軍援稍低，約500億美元。

另一方面，領導基民黨/基社黨聯盟在德國大選勝選的準總理梅爾茨（Friedrich Merz）23日表示，美國與歐洲關係因為烏克蘭和北大西洋公約組織資金等議題而緊張日增之際，歐洲必須快速提升自身防衛能力，他對美國「沒有任何幻想」。

中央社引述法新社報導，梅爾茨於選後在電視上與其他候選人辯論時指出，根據美國總統川普上周表態，顯然美方「大體上對歐洲命運漠不關心」，「對我而言，當務之急絕對會是盡可能快速增強歐洲」，以便可以一步步地，在國防事務上「真正達成不靠美國而獨立自主」。