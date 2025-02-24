我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

浙大校友掌313家上市公司 首開企業家校友會 來30多人

演員工會獎／甜茶首封影帝：我想要像麥可喬丹一樣偉大

教宗出現初期腎衰竭 神智清醒仍未脫險

編譯中心／綜合23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
教宗方濟各在羅馬傑梅利醫院治療，近日病情惡化。圖為23日許多信徒前往醫院中庭擺放鮮花蠟燭為他祈福。（中央社）
教宗方濟各在羅馬傑梅利醫院治療，近日病情惡化。圖為23日許多信徒前往醫院中庭擺放鮮花蠟燭為他祈福。（中央社）

梵蒂岡23日晚更新教宗病情，教宗方濟各雖仍未脫離險境，但自22日晚起未再發生呼吸危機，血液檢查顯示有初期輕微腎衰竭症狀，目前已獲控制。教宗神智清醒、邏輯良好，上午在醫院內參加了彌撒儀式，他並以書面形式發表三鐘經（Angelus），表示有信心繼續住院、接受必要治療。

高齡88歲的方濟各透過書面訊息表示：「我有信心在傑梅利醫院繼續進行必要的治療，休息也是治療的一環。」方濟各14日因罹患支氣管炎進入羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）治療。

教宗補充說：「過去幾天我收到許多充滿愛的訊息，來自孩童的信件和圖畫讓我格外感動。」

教宗另表示，24日是針對烏克蘭的大規模戰爭3周年，對全人類來說這是個痛苦而恥辱的周年紀念日，他再次向受苦受難的烏克蘭人民表達親近的同時，他邀請眾人紀念所有武裝衝突受害者，並為巴勒斯坦、以色列、整個中東、緬甸、基伍（民主剛果一省）和蘇丹祈求和平的恩賜。

報告指出，教宗方濟各接受了2單位的濃縮血黑質（hematins）治療，效果良好，他的血紅素值上升，血小板減少症情況穩定。血液檢查顯示教宗出現最初期的輕度腎功能衰竭，目前已得到控制。

此外，教宗住院後，持續有信徒到醫院中庭的先教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）雕像前，擺放蠟燭祈福。「教宗方濟各是一位改革者，我和太太來此祈禱，希望教宗早日康復。」羅馬尼亞籍的信徒達努特（Olariu Danut）表示，他家世代都是虔誠天主教徒，他看到方濟各為天主教帶來許多重大改革，「教宗帶著天主教會向前走，這有非常積極的意義。」

教宗 方濟各 烏克蘭

上一則

「無限期推遲釋放巴囚」以色列總理斥哈瑪斯羞辱人質

下一則

「能相信俄羅斯嗎？」 烏克蘭截肢傷兵悲問川普特使

延伸閱讀

教宗方濟各肺炎病危 醫點3族群留意「支氣管炎惡化」

教宗方濟各肺炎病危 醫點3族群留意「支氣管炎惡化」
教宗仍危急但清醒 出現初期腎衰竭

教宗仍危急但清醒 出現初期腎衰竭
教宗方濟各病情危急 阿根廷地標投射「為您祈禱」字樣

教宗方濟各病情危急 阿根廷地標投射「為您祈禱」字樣
教會擺第1 教宗方濟各早起晚睡積勞成疾

教會擺第1 教宗方濟各早起晚睡積勞成疾

熱門新聞

美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

2025-02-18 01:35
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50

超人氣

更多 >
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗