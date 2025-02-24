教宗出現初期腎衰竭 神智清醒仍未脫險

教宗方濟各在羅馬傑梅利醫院治療，近日病情惡化。圖為23日許多信徒前往醫院中庭擺放鮮花蠟燭為他祈福。（中央社）

梵蒂岡23日晚更新教宗 病情，教宗方濟各 雖仍未脫離險境，但自22日晚起未再發生呼吸危機，血液檢查顯示有初期輕微腎衰竭症狀，目前已獲控制。教宗神智清醒、邏輯良好，上午在醫院內參加了彌撒儀式，他並以書面形式發表三鐘經（Angelus），表示有信心繼續住院、接受必要治療。

高齡88歲的方濟各透過書面訊息表示：「我有信心在傑梅利醫院繼續進行必要的治療，休息也是治療的一環。」方濟各14日因罹患支氣管炎進入羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）治療。

教宗補充說：「過去幾天我收到許多充滿愛的訊息，來自孩童的信件和圖畫讓我格外感動。」

教宗另表示，24日是針對烏克蘭 的大規模戰爭3周年，對全人類來說這是個痛苦而恥辱的周年紀念日，他再次向受苦受難的烏克蘭人民表達親近的同時，他邀請眾人紀念所有武裝衝突受害者，並為巴勒斯坦、以色列、整個中東、緬甸、基伍（民主剛果一省）和蘇丹祈求和平的恩賜。

報告指出，教宗方濟各接受了2單位的濃縮血黑質（hematins）治療，效果良好，他的血紅素值上升，血小板減少症情況穩定。血液檢查顯示教宗出現最初期的輕度腎功能衰竭，目前已得到控制。

此外，教宗住院後，持續有信徒到醫院中庭的先教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）雕像前，擺放蠟燭祈福。「教宗方濟各是一位改革者，我和太太來此祈禱，希望教宗早日康復。」羅馬尼亞籍的信徒達努特（Olariu Danut）表示，他家世代都是虔誠天主教徒，他看到方濟各為天主教帶來許多重大改革，「教宗帶著天主教會向前走，這有非常積極的意義。」