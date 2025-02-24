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「無限期推遲釋放巴囚」以色列總理斥哈瑪斯羞辱人質

編譯中心／綜合23日電

以色列總理內唐亞胡23日表示，以色列將延後依據加薩停火協議釋放巴勒斯坦囚犯的行動，並要求哈瑪斯在移交以色列人質時不舉行「羞辱性儀式」。

內唐亞胡辦公室聲明指出，由於巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯一再違反協議，包括舉行可恥儀式來羞辱以色列人質，並利用人質大作宣傳，以方決定延後原定22日釋放數百名巴勒斯坦囚犯及被關押者的計畫，直到確保下一輪人質釋放，且在移交以色列人質時不舉行「羞辱性儀式」。

中央社引述法新社報導，自加薩停火協議1月19日生效以來，哈瑪斯精心策劃釋放25名以色列人質的儀式，手持自動步槍的蒙面武裝分子將人質帶到台上，強迫他們向聚集觀看的加薩人揮手致意，甚至透過麥克風講話。

在儀式上，以色列人質捧著哈瑪斯頒發的「獲釋證書」，由哈瑪斯移交給紅十字會人員，再由紅十字會轉交給以色列軍隊。

紅十字會多次要求私下釋放人質，但遭哈瑪斯拒絕。

哈瑪斯公布的一支影片顯示，仍在他們手上的2名以色列人質坐在車上觀看23日的6名人質釋放儀式。

以色列突然宣布延後釋放巴勒斯坦囚犯，使以哈脆弱的停火協議面臨更多不確定性。

上周六在哈瑪斯釋放6名以色列人質後，以方原該接着釋放620名巴人囚犯和羈留人士，包括23個孩子和一名女子。但巴人家屬等待了幾個小時最終失望而歸。

哈瑪斯強烈譴責以色列推遲釋放巴勒斯坦囚犯的決定。其聲明否認人質移交儀式「屈辱」，質疑此說是以色列逃避義務的藉口，並威脅停火協議執行下去。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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