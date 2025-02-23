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可望接德國總理的梅爾茨是誰？ 閒暇時愛開飛機

編譯葉亭均／綜合外電
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德國大選結果出爐，領導保守派基民黨／基社黨聯盟的梅爾茨（Friedrich Merz）有望成為德國下一任總理。（路透）
德國大選結果出爐，領導保守派基民黨／基社黨聯盟的梅爾茨（Friedrich Merz）有望成為德國下一任總理。（路透）

德國大選結果出爐，由保守派的基民黨／基社黨聯盟勝出，領導該聯盟的梅爾茨（Friedrich Merz）有望成為德國下一任總理。此時，德國正面臨數十年來最大的經濟和外交危機，而且歐洲正急切尋找新一代領袖來因應大西洋緊張局勢。

在去年9月，梅爾茨已被選定為今年聯邦選舉中基民黨的指定總理候選人，而他從2022年起，就一直領導該黨，並且擔任在野基民盟國會黨團領導人。

曾退出政壇十多年 活躍法界與商界累積可觀財富

現年69歲的梅爾茨在七年前還被視為完全退出政壇的失敗政治人士，會以富裕遊說人士與多家企業董事的身分走完職涯。他從法學院畢業後曾短暫擔任法官與律師，隨後跨入政壇，但在長期與同黨的德國前總理梅克爾（Angela Merkel）黨內競爭失利後，逐步退出政壇，轉往美博律師事務所擔任律師，接著靠著在金融和公司法領域的專長，進入多家大型公司擔任高層職位，包括貝萊德德國公司、滙豐特林考斯銀行，也擔任安永德國公司、多特蒙德足球俱樂部和德意志交易所的董事，因而成為百萬美元富豪。

梅爾茨已婚並有三名孩子。據報導他擁有兩架飛機與機師執照，會在閒暇時開飛機。

梅爾茨擁抱大西洋主義，英語能力出色，而且在離開政壇時期擔任企業董事期間磨練出的談判技巧，讓他成為因應川普時代的良好人選。

曾是梅克爾手下敗將

梅爾茨表示，他在學生時期就已加入基民黨，最終領導該黨青年組織的地方分支。1989年，他擔任歐洲議會議員五年，後來擔任德國議員長達15年。

在2000年初期，梅爾茨的政治職涯特色，就是一直與梅克爾在黨內競爭黨魁與基民盟黨團領導人職位。2000年後，梅爾茨首先擔任該黨團的主席，後來擔任副主席，接著在2004年辭掉該職位，並逐步退出政壇，聚焦於他的法律事業。當時觀察人士指出，這是因為梅克爾的地位攀升。梅克爾在2005年到2021年擔任德國總理。

在梅克爾宣布辭去基民盟黨魁職務後，梅爾茨便宣布將參加隨後舉行的201年黨魁選舉。但梅爾茨從來就不是基民黨黨內大老青睞的人選，儘管2018年和2021年兩度被提名做為梅克爾的黨魁繼任者，但都沒有過關，最終才在2022年勝出。

德國大選結果出爐，領導保守派基民黨／基社黨聯盟的梅爾茨（Friedrich Me...
德國大選結果出爐，領導保守派基民黨／基社黨聯盟的梅爾茨（Friedrich Merz，圖中者）有望成為德國下一任總理。（路透）

時至今日，梅克爾和梅爾茨之間仍存在緊張關係。這位德國前總理上月還批評梅爾茨在國會投票中選擇與極右翼的另類選擇黨（AfD）合作。

支持商業環境、願意修法鬆綁德國舉債規定

梅爾茨與基民盟一樣，遵循中間偏右政策立場，被視為社會保守派、支持商業的政治家。他提倡調降所得稅和公司稅，減少官僚繁文縟節以利商業與創新，並且調整德國產業環境以促進民間投資。他的目標還包括要讓德國能夠吸引新創公司，並設立一個聚焦數位化與AI的新部長職位。

梅爾茨也指出，他可能願意接受修訂德國備受爭議的債務煞車規定，這類規定限制了政府的負債規模，也限制了聯邦政府的結構性預算赤字。

長期來，梅爾茨批評現任總理蕭茲政府的經濟政策導致了德國經濟的衰落，並呼籲進行重大改變。他也批評經濟政策太過重視氣候變遷，而且也對興建風力發電機持懷疑態度，即便他廣泛而言承認氣候危機是一大問題。

在外交政策方面，梅爾茨在上周末慕尼黑安全會議上建議德國應該在歐洲承擔更強的領導地位，並表示烏克蘭戰爭必須盡快結束，他也願意交付更多武器給烏克蘭。不過，在有關北約成員國是否應該出資更多的相關討論之際，梅爾茨迴避了有關德國國防支出計畫的問題。

對梅爾茨而言，一個燙手山芋政策議題是移民問題。他主張強化安全措施、增加遣返並加強邊境管制，批評德國目前的庇護和移民政策過於寬鬆。

德國 梅克爾 烏克蘭

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