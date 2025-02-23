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歐盟3/6召開特別峰會 商討烏克蘭和歐洲防衛

中央社／布魯塞爾23日綜合外電報導
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歐洲聯盟官員今天指出，歐盟領袖3月6日將舉行特別高峰會，商討對烏克蘭提供額外支持、歐洲安全保證，以及如何為歐洲防衛需求籌措資金。

路透報導，歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）在X平台發文說：「我們正處在烏克蘭和歐洲安全一個決定性時刻，在與歐洲領導人的磋商中，我已經聽到從歐洲聯盟層面上去應對那些挑戰的共同承諾：增強歐洲防衛、果斷地為歐洲大陸和平和烏克蘭長期安全作出貢獻。」

美國總統川普沒有邀請烏克蘭和歐盟，已經對俄羅斯展開結束烏克蘭戰爭的會談。上述歐盟峰會將在此一背景下召開。

川普政府也已經表明，相較於俄羅斯，華府當前更聚焦針對中國，並表示歐洲必須對自身防衛投入更多，而非指望華府。

北大西洋公約組織（NATO）達成其中歐盟成員國每年國防開支應該達到國內生產毛額（GDP）2%的協議，但包括德國、義大利或西班牙等大國在內，都沒有兌現。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）估計，歐盟未來10年必須挹注5000億歐元資金進行國防投資。官員表示，歐盟領袖將就如何籌措這筆資金進行商討，不過聯合借款不太可能成為選項。

歐盟領袖更可能聚焦於運用已有著落的軍事目的歐盟資金，或是不會受到歐盟法規限制的各國資金。

法新社報導，川普針對結束已經進行3年的烏克蘭戰爭及改善兩國關係主動向俄羅斯示好，歐洲領袖為之震驚。許多歐洲領袖擔心終戰協議可能在沒有歐洲和烏克蘭參與的情況下達成。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週已經針對烏克蘭問題兩度在巴黎召集會議，他明天將前往華府與川普會談。非歐盟成員國的英國，其首相施凱爾（Keir Starmer）本週稍晚也將訪問白宮。

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