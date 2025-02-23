德國大選的3個小鎮選區 左右歐洲移民政策

德國右派政黨在23日舉行的議會選舉中勝算大。圖為極右派的另類選擇黨支持者於選前一天集會造勢。(美聯社)

德國 巴伐利亞邦薩爾河畔蘭道(Landau an der Isar)、肯普滕(Kempten)、普法爾基爾興(Pfarrkirchen)等小城鎮，說英語人士可能不太熟悉，事實上很多德國人對這些地方也很陌生，但這裡的居民卻可能決定歐洲移民 政策的未來，哪一黨能在23日德國大選中於這幾個選區勝出，將決定下屆德國聯邦政府對移民管控是否轉趨嚴厲。

英國電訊報(The Telegraph)22日報導，早在慕尼黑恐怖攻擊發生之前，移民便成為競選的中心問題。基民黨(CDU)主席梅爾茨(Friedrich Merz)便誓言要對移民採更嚴厲立場，揚棄德國近幾十年奉行的政策。

梅爾茨承認，前總理梅克爾開放邊境政策業已證實為大災難；基民黨對移民的立場強硬起來，或許與極右另類選擇黨(AfD)的崛起無關，但另類選擇黨在民調 中已排第二。梅爾茨極力鞏固基民黨的支持面，讓自己政黨的右派能不繼續失血。

但是，梅爾茨真能激烈改革德國政策嗎？答案要看選後他與哪些政黨合組政府而定。民調顯示基民黨加上它在巴伐利亞邦的盟友基社黨(CSU)取得30%左右的支持，而另類選擇黨20%、社民黨(SPD)、綠黨各在15%左右，而力挺市場的自由民主黨(FDP)、左傾民粹政黨「莎拉·瓦根克內希特聯盟」(BSW)、「左派黨」(the Lef)各取得約5%的支持。

由基民黨、另類選擇黨合組政府，可望在德國聯邦議會(Bundestag)取得穩固多數，肯定對移民採取強硬手段。另類選擇黨公開提倡遞解移民出境，是該黨的奠基石政策。但基民黨與另類選擇黨合組政府的機率幾乎為零。

近來傳說甚囂塵上，指德國所謂的反極右防火長牆在裂解中，但電訊報認為，整體而言此說無依據。

目前基民黨與社民黨合組政府的機率，要比它與綠黨來得大，但不管哪種光景，都不會邁出改變移民政策的一步。為安撫反移民的民意，梅爾茨要推動限制移民的政策，要組成中間偏右聯盟，也就是自由民主黨至少要取得5%選票，留在政府裡，與基民黨共事。

正因如此，巴伐利亞邦那三個城鎮選區極為重要。德國人選舉時有兩票，一票投選區國會議員，另一票投政黨。若一個政黨並未得票達5%，但仍在該三選區勝出，那5%限制就不適用。