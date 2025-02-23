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教宗方濟各病危 肺炎惡化 引發敗血症 住院已逾1周

編譯俞仲慈／綜合報導
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梵蒂岡22日說，天主教教宗方濟各的健康狀況在過去24小時惡化，需要高流量氧氣治療和輸血，病情「危急」。圖為他今年1月22日於梵蒂岡坐在輪椅上會見信眾。(路透)
梵蒂岡22日說，天主教教宗方濟各的健康狀況在過去24小時惡化，需要高流量氧氣治療和輸血，病情「危急」。圖為他今年1月22日於梵蒂岡坐在輪椅上會見信眾。(路透)

天主教教宗方濟各(Pope Francis)住院治療支氣管炎已逾一周，病情非但未好轉，還持續惡化，而且因為呼吸困難處於病危狀況。

今日美國報(USA Today)報導，教廷梵蒂岡22日聲明表示，教宗住院一周以來，因「長期氣喘造成呼吸窘迫」，目前性命垂危。

梵蒂岡於本月6日首次證實教宗罹患支氣管炎，拖延一周未見好轉，直到14日，高齡88歲的教宗被送往羅馬的傑梅利大學附屬醫院(Gemelli University Hospital)接受治療，醫師診斷出病毒、細菌與真菌多重呼吸道感染，並進一步確診為雙肺肺炎，要求教宗確實休養並讓他服用腎上腺激素「可的松」(cortisone)與抗生素，若在危急時則補充大量氧氣。

梵蒂岡聲明說：「教皇神智仍清醒，整天坐在扶手椅上，儘管疼痛比前一天更嚴重，但目前無法預估癒後結果。」

傑梅利醫院外科主任艾菲耶里(Sergio Alfieri)21日在記者會上還透露教宗可能因為肺炎併發症引發敗血症：「考慮到教宗的呼吸道與年齡問題，敗血症確實很難治癒。」 他並強調：「在這種情況下，真正的風險在於細菌會進入血液。」

其實早在教宗住院前數周，無論公開露面或出席會議，他說話與呼吸明顯出現困難，只好交由助理代為宣讀已經寫好的講稿。

近年來教宗健康狀況每況愈下，包括去年2月出現流感症狀、2023年3月罹患支氣管炎，還有2023年6月為治療疝氣，接受腹腔手術住院九天；梵蒂岡透露，在去年12月與今年元月教宗已經摔倒兩次。

今年欣逢梵蒂岡聖年，也就是天主教每25年一次的重要慶典，21日本該由教宗親自主持慶祝儀式，雖然教宗因病缺席，但是梵蒂岡仍照原定計畫在22日舉行聖年(Holy Year)慶祝活動。 

來自波多黎各的教會人士奎林唐戈(Luis Arnaldo Lopez Quirindongo)表示：「即使他人沒在這裡，但我們知道他在這裡。」並強調：「教宗仍在康復，他存於我們心中並陪伴我們，因為我們的祈禱與他的祈禱同在。」

教宗 梵蒂岡 方濟各

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