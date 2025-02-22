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幣圈最大竊案 15億元乙太幣被駭走 比特幣應聲下挫

編譯中心／綜合22日電
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總部在杜拜的Bybit交易所，遭遇「史上最大幣圈竊案」，近15億美元價值的加密幣被駭客劫走。（美聯社）
總部在杜拜的Bybit交易所，遭遇「史上最大幣圈竊案」，近15億美元價值的加密幣被駭客劫走。（美聯社）

加密幣市場21日先是歡天喜地慶祝交易平台Coinbase就要擺脫美國證管會的官司糾纏，高興不到三小時，卻傳來另一個交易平台Bybit遭遇分析師所稱的「史上最大幣圈竊案」，近15億美元價值的加密幣被駭客劫走。

受駭客消息影響，比特幣22日盤中下跌逾2%，報9萬6638.6美元，21日一度自當日高點急挫5%至9.5萬美元以下；這次在Bybit遭駭的主角乙太幣22日盤中報2737美元，重挫8%；更小的競爭幣跌得更慘，例如狗狗幣，21日單日就重摔了10%。

美國最大數位資產交易平台Coinbase於21日一大早宣布，川普新政府的證管會（SEC）已準備撤回對公司的控告。原先證管會指控Coinbase經營未經註冊的交易所、經紀商和結算交割平台。Coinbase股價因而在盤前大漲近6%，也推升最大加密幣比特幣在兩周多後，首次向10萬美元關卡進攻，第二大加密幣乙太幣也跳漲逾4%。

然而沒多久後，幣圈機警的觀察家發現，總部在杜拜的Bybit交易所，出現異常的乙太幣提領。Bybit平均每日的交易量超過360億美元，是全球最大的加密幣交易所之一。

Bybit很快證實，駭客控制了Bybit簽約的特定乙太幣冷錢包，將其中所有的乙太幣轉往未知位址，價值約15億美元。儘管Bybit執行長周必恩（Ben Zhou）馬上在社群平台X上開直播，向20萬名觀眾掛保證，強調投資人的錢安全無虞、公司仍開放提領，依舊抵擋不了洪水般的擠提。周必恩為了讓客戶放心，宣布Bybit已從未公開的合作夥伴處獲得過渡貸款，以彌補任何無法挽回的損失並維持營運。

區塊鏈分析業者Elliptic的分析師表示，這次攻擊可能與北韓駭客組織Lazarus集團有關。據悉，Lazarus集團2022年從Ronin Network，竊取了價值6.2億美元的乙太幣和穩定幣。

Bybit 乙太幣 駭客

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