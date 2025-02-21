我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女主章若楠9集被性騷6次 「難哄」惹觀眾反感

川普開除參謀首長聯席主席布朗 換他接任

阿根廷野火橫掃南北 近30萬公頃森林成焦土

中央社布宜諾斯艾利斯21日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿根廷遭遇大規模森林大火，納韋爾瓦皮（Nahuel huapi）國家公園連日陷入火海。(路透)
阿根廷遭遇大規模森林大火，納韋爾瓦皮（Nahuel huapi）國家公園連日陷入火海。(路透)

阿根廷正遭遇大規模森林大火，南部安地斯山脈地區已燒毀至少4萬8000公頃，包括兩座國家公園與一處自然保護區；與巴拉圭、巴西相連的北部科林特斯省也燒毀近25萬公頃，損失難以估計，是30年來最嚴峻的火災。

阿根廷南部巴塔哥尼亞地區受夏日高溫與強風影響，丘布特省（Chutbut）、黑河省（Rio Negro）和內烏肯省（Neuquen）過去兩個月發生多處野火，火勢不斷蔓延，難以控制，已摧毀近200座房屋，數百戶家庭緊急疏散。

著名的納韋爾瓦皮（Nahuel huapi）國家公園和拉寧（Lanin）國家公園都陷入火海，位於40號公路上的埃博森小鎮（El Bolson）19日發布為農業急難受災區，20天內大火摧毀了3800多公頃的土地。

國家報（La Nacion）報導，消防隊背著手動抽水器，步行在埃博森山區建立兩道防火線，試圖遏制火勢蔓延至避難所主幹道。

埃博森小鎮消防隊長納莫（Alejandro Namor）說明，一切似乎都已熄滅，只能看到灰燼，但灰燼下其實雜草仍在燃燒，地面6到8公分的森林殘留物提供熱源和燃料，若遇乾燥強風，恐怕再度引燃。

阿根廷東北方科林特斯省（Corrientes）也發生了大火，夏日乾旱、連日高達攝氏38度以上的氣溫和強風助長火勢，已經吞噬了科連特斯省超過20萬公頃的土地。

值得注意的是，根據當地官方發布的消息指出，近期巴塔哥尼亞森林火災頻發的主要原因是人為因素，目前已有至少7人因蓄意縱火或野外用火不慎，遭到警方調查。

阿根廷政府於11日成立聯邦緊急事務組統籌救災，並調派軍隊協助滅火。阿根廷安全部部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）表示，政府將嚴懲蓄意縱火者，並調查可能的犯罪動機。

縱火 阿根廷

上一則

中國軍艦示警海上演習 澳洲稱未發現實彈射擊

下一則

日皇第2順位繼承人 悠仁親王3/3首開成年記者會

延伸閱讀

2大產險公司調漲保費 估影響加州66萬屋主

2大產險公司調漲保費 估影響加州66萬屋主
阿根廷森林大火跨境延燒 智利多地野火惡化

阿根廷森林大火跨境延燒 智利多地野火惡化
中美青少年藝術基金會 為洛城野火賑災義演

中美青少年藝術基金會 為洛城野火賑災義演
律師當庭保留野火「證據」 愛迪生：荒謬

律師當庭保留野火「證據」 愛迪生：荒謬

熱門新聞

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

2025-02-18 01:35

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
美擬禁中國人進國家實驗室 稱「偷了整整一代人」

美擬禁中國人進國家實驗室 稱「偷了整整一代人」