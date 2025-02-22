我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

2025全球最美海灘 希臘奪冠 美國這1地擠進前5大

編譯尤寶琪／綜合21日電
全球知名旅遊網站Tripadvisor公布2025年度「旅行者評選」2025年最佳海灘名單，美國佛州午休海灘(Siesta Beach)排名第四。（美聯社）
全球知名旅遊網站Tripadvisor公布2025年度「旅行者評選」2025年最佳海灘名單，美國佛州午休海灘(Siesta Beach)排名第四。（美聯社）

全球知名旅遊網站Tripadvisor公布了2025年度「旅行者評選」(Travelers' Choice Awards)的2025年最佳海灘名單；這名單是根據透過「Tripadvisor評論資料的綜合分析」所得出Tripadvisor評論者最喜歡的海灘名單。

2025年世上最棒沙灘的頭銜則是落在希臘克里特島(Crete Island)埃拉福尼西沙灘(Elafonissi Beach)，此地從23位爬升到榜首。

Tripadvisor形容這個海灘以清澈的海水和粉紅色的沙灘而聞名，而這片海灘的周圍還環繞著雪松森林，讓這裡也成了一個絕佳的徒步旅行地點；這海灘在該網站上有1萬6017條評論，其中有1萬641條是五星評論。

這次獲得第二名的，是泰國普吉島(Phuket)香蕉海灘(Banana Beach)，根據Tripadvisor的評論，「適合划船、滑翔傘，並有著色彩斑斕的珊瑚和魚類」，最適合在11月到3月的期間來訪，因為這段期間的普吉島有著氣候晴朗乾燥，海面平靜。

第三名落在加勒比海(Caribbean)阿魯巴島(Aruba)老鷹海灘(Eagle Beach)，其最佳旅遊時間落在4月至8月，這段時期人潮較少，但「天氣極佳」。

第四名的佛州午休海灘(Siesta Beach)在TripAdvisor上滿分五分的評價上，則獲得了平均4.5分評價，一位使用者「Nancy S」聲稱，該海灘以「目之所及皆是白色的沙灘」而自豪，最佳旅遊時間則是落在「天氣宜人，溫度適宜，人群較少的」4月至5月或9月至10月。

第五名則是葡萄牙阿爾加維(Algarve)的法萊西亞海灘(Praia da Falésia)。

全球前十名海灘還包括：古巴的Playa Varadero，多明尼加(Dominican Republic)蓬塔卡納(Punta Cana)的Bavaro Beach，西班牙馬略卡島(Mallorca)的Playa de Muro Beach，印尼珀尼達島(Nusa Penida)Playa de Muro Beach以及希臘凱法洛尼亞島(Kefalonia island)的Myrtos Beach。

古巴 佛州 泰國

上一則

護照免簽全球排第2 但這些理由讓日本人持有率僅17.5％

下一則

取代川普接管論 中東領袖1態度回應200萬巴人建國

延伸閱讀

周末好去處／洛克威海灘創作水彩畫

周末好去處／洛克威海灘創作水彩畫
沙灘侵蝕 麻州豪宅3年內恐倒塌 屋主與鎮政府槓上…

沙灘侵蝕 麻州豪宅3年內恐倒塌 屋主與鎮政府槓上…
寒流凍壞佛州 17海龜急送生物中心治療

寒流凍壞佛州 17海龜急送生物中心治療
報告：未來15年 洪災恐損紐約2萬棟房

報告：未來15年 洪災恐損紐約2萬棟房

熱門新聞

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

2025-02-18 01:35

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財