尹錫悅彈劾案庭審2.25結束 料3月中宣判 若駁回將復職

遭彈劾的南韓總統尹錫悅（左）20日在首爾憲法法院出席彈劾審判第10次聽證會。（歐新社）

韓聯社報導，南韓憲法法院20日決定，於25日結束總統尹錫悅彈劾 案的開庭辯論 ，預計3月中旬宣判。若通過彈劾案，尹錫悅將下台，南韓預計將在5月中重新舉行總統大選。若憲法法院駁回，尹錫悅將即刻復職。

憲法法院代理院長文炯培當天下午在彈劾案庭審第10次辯論結束時說，下次開庭時間定於25日下午2時，將聽取雙方最終意見陳述。尹錫悅和國會均未提出異議。

憲法法院至20日為止已進行10次庭審辯論，韓聯社報導指出，25日最終辯論結束後，若無特別變數，一般在辯論終結至宣判大約需花費2周時間，因此法院可能在3月11日前後宣判。前南韓總統朴槿惠罷免案是在辯論終結後11天宣判。

韓聯社指出，一般而言若無特別變數，辯論終結至宣判約需要兩周時間。因此有觀點預測，憲法法院將會在3月11日前後宣布判決結果。如果憲法法院認定，國會彈劾尹錫悅的事由適當，且尹錫悅嚴重違反憲法和法律，尹錫悅將下台，南韓將重新舉行總統大選。若憲法法院駁回，尹錫悅將即刻復職。

尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，引發混亂。國會以這次緊急戒嚴不符合憲法規定要件，有違憲、違法之嫌，試圖侵害國會及中央選舉管理委員會等憲法機關權責等理由，通過尹錫悅彈劾案，尹錫悅因此遭停職至今。

尹錫悅方則主張這次緊急戒嚴是為了向民眾發出警告，讓國民注意到在野黨利用不斷彈劾、大幅刪減預算等方式癱瘓國政，所導致的緊急狀態，強調宣布戒嚴的正當性。