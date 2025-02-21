教宗能下床工作 自嘲「有人盼我上天堂，上帝要我留下」

教宗方濟各因支氣管炎住院治療，印有他肖像的蠟燭被擺放在醫院外聖約翰保羅二世雕像下。（歐新社）

教宗方濟各 住院治療肺炎，屢傳病危消息，梵蒂岡消息人士指，教宗已能下床，坐在椅子上斷斷續續地工作。義媒報導，教宗19日向前來探視的義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）打趣表示，「有些人恐怕正在祈求讓我趕快上天堂，但上帝想讓我繼續留在人世。」一如往常談笑風生。

教宗方濟各14日因支氣管炎入院治療，醫療團隊認為教宗病情複雜，需延長住院治療時間，近日外媒多次傳出教宗病危消息，義大利總理梅洛尼前往探視，兩人交談約20分鐘。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）20日報導，教宗方濟各在與梅洛尼對話時，儘管呼吸有些困難，但眼睛閃爍光芒，臉上一直掛著微笑，教宗甚至拿病危消息自嘲，「我知道有人說我大限將至，他們（幕僚）老是拿這種消息給我看。」

報導稱，從18日晚上開始，關於教宗已瀕死的謠言在網路與社群媒體到處傳播，教宗方濟各以慣常的幽默方式看待這些消息，他表示「有人恐怕正在祈禱讓我趕快上天堂，上帝卻想讓我繼續留在人世」。

報導指出，梅洛尼向教宗表示，她代表義大利人民傳達，眾人都與教宗同在，盼教宗早日康復，她很高興看到教宗情況與社交媒體上描述的完全不同。

報導指出，離開醫院後總理府發表聲明，梅洛尼很高興發現教宗「清醒且反應靈敏」，令人放心的是，真實情況肯定與教宗已去世或垂死的消息不相符。梅洛尼表示「我們一如既往地開玩笑。教宗並沒有失去聞名的幽默感。」

報導稱，眾所周知，方濟各從來不喜歡當病人這個角色。最近幾天，許多消息來源都強調，要讓教宗強制休息與接受各種必須治療，是很困難的任務。教宗諷刺地向梅洛尼抱怨：「醫生說我需要休息一下，在這裡我不能接見太多人，也不能做太多工作。」

教宗在醫療團隊要求下，取消主持近期多項禧年活動，他對此表達非常遺憾。他向梅洛尼打趣，現在需要聽聽醫生的意見，「醫生說我必須注意健康，否則我會直接進入天堂。」

報導指出，梅洛尼在確認教宗病情穩定後感到很安心，她祝福教宗早日康復回到梵蒂岡。

羅馬教廷表示，院方透露，「經醫務人員評估，教宗血液檢查顯示略有好轉，特別是炎症指數。」

由於網路傳言不斷，甚至有人傳出他已經辭世，梵蒂岡19日清晨發布公告指出，教宗在醫院的教宗套房度過了「平靜的夜晚」，且已吃了早餐。

梵蒂岡消息人士說：「教宗現在是自主呼吸，心臟狀況很好。」

這名消息人士表示，方濟各持續透過電話與朋友交談，他已經下床，坐在椅子上斷斷續續地工作。

教宗近年身體狀況不佳，動過結腸和疝氣手術，走路也有問題。他遭診斷出肺炎後，讓人更擔心教宗的健康狀況。