新加坡暫緩執行「大馬死囚」 人團籲協助訴訟程序正義

潘尼爾（Pannir Selvam Pranthaman）被控夾帶毒品進入新加坡兀蘭（Woodlands）遭查獲，新加坡法院於2017年判處死刑，新加坡原訂20日執行死刑，但19日晚間臨時裁定暫緩執行；圖為人權組織19日抗議，呼籲新加坡政府暫緩執行死刑。(歐新社)

馬來西亞公民潘尼爾走私毒品 遭判處死刑，新加坡 法院19日晚間裁定暫緩執行。廢死 團體20日呼籲大馬政府協助潘尼爾在後續訴訟過程中獲得「自然公正」的公平對待基本原則。

潘尼爾（Pannir Selvam Pranthaman）被控於2014年9月3日夾帶51.84克毒品進入新加坡兀蘭（Woodlands）關卡遭查獲，新加坡法院於2017年判處死刑。新加坡原訂20日執行死刑，但19日晚間臨時裁定暫緩執行。

潘尼爾並非外國人走私毒品進入新加坡遭判死刑首例，但相關個案仍引發國際特赦組織、人權與廢死團體關注，呼籲馬來西亞政府全力介入共同拯救潘尼爾性命。

「亞洲反死刑網絡」（ADPAN）執行委員會委員、律師饒兆穎（Ngeow Chow Ying）20日告訴中央社記者，潘尼爾仍處於死刑威脅中，新加坡法院雖裁定暫緩執行，也讓人權團體有更多的準備時間，處理後續必須面對更為艱難的法律挑戰。

她指出，當馬來西亞公民在國外遭遇不公平待遇的司法程序體系之下，大馬政府應給予更多的資源協助。在潘尼爾被控的走私毒品案件中，出現諸多訴訟程序中的不公義現象，諸如被告律師在出庭前3天解除委任，迫使當事人必須自己提出相關證據辯護，這些情況都違反「自然公正」（Natural Justice）訴訟對等原則。

饒兆穎受訪認為，面對潘尼爾在訴訟過程中沒有辦法確保獲得公平對待的基本原則，大馬政府不能默不作聲，應提出具體聲援行動。

國際特赦組織成員吉安拉（Chiara Sangiorgio）也呼籲新加坡政府暫緩執行死刑，這是邁向廢除死刑的關鍵第一步。國際特赦組織大馬分會也蒐集1000份請願書，盼大馬政府積極介入，讓潘尼爾獲得減刑。

自由今日大馬（Free Malaysia Today）報導，潘尼爾的律師蘇倫德蘭（N Surendran）說，新加坡裁定暫緩執行的關鍵是要釐清1973年濫用毒品法令的相關條文是否合憲，以及潘尼爾前任律師的不當行為。

大馬媒體報導，潘尼爾於新加坡樟宜監獄服刑期間曾寫了Arah Tuju、Bukan Sekadar Hikayat等兩首歌曲，分別由歌手桑堤席（Santesh Kumar）與薩姆森（Samson Thomas）演唱反對死刑。

另外，大馬前首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）曾於2021年11月致函當時的新加坡總理李顯龍，要求特赦因販毒被判處死刑的大馬男子納加恩德蘭（Nagaenthran Dharmalingam），這名患有智能障礙男子因走私42.72克毒品被新加坡判處死刑。

根據國際特赦組織統計，從2024年10月1日到2025年2月7日，新加坡共執行9次死刑，其中8人是因毒品走私被判死刑。