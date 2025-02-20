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非洲電影之父蘇萊曼西塞辭世 享壽84歲

中央社／巴馬科19日綜合外電報導
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馬利導演蘇萊曼西塞（Souleymane Cissé）是非洲電影奠基者之一，他於19日在首都巴馬科（Bamako）的一家診所逝世，享壽84歲。(美聯社)
馬利導演蘇萊曼西塞（Souleymane Cissé）是非洲電影奠基者之一，他於19日在首都巴馬科（Bamako）的一家診所逝世，享壽84歲。(美聯社)

非洲電影奠基者之一的馬利導演蘇萊曼西塞（Souleymane Cissé）19日在首都巴馬科（Bamako）的一家診所逝世，享壽84歲。

中央社引述法新社報導，各界向蘇萊曼西塞致敬的悼念紛至沓來，他的開創性電影作品橫跨逾半世紀，以非洲視角講述故事，展現深厚的人文關懷與強烈的政治意識。

蘇萊曼西塞的女兒表示：「爸爸在巴馬科去世了，我們都相當震驚。他將一生奉獻給國家、電影和藝術。」

蘇萊曼西塞憑藉取材自西非班巴拉族（Bambara）傳說的電影「光之翼」（Yeelen），獲得1987年坎城影展評審團大獎。

2023年坎城影展再度向蘇萊曼西塞致敬，授予他金馬車獎（Carrosse d'Or）。此獎項旨在表彰「以大膽創新、嚴謹標準和堅持自我風格，在電影史上留下深刻印記」的導演。

蘇萊曼西塞當時在坎城影展接受訪問時說：「這座獎鼓勵我創作新電影，重新發現自我並改變我的視野。」這座獎在2024年曾從他家中被偷走，但最終又被找回。

馬利導演布巴卡希迪貝（Boubacar Sidibe）在臉書（Facebook）留言表示，馬利電影界「沉浸在哀痛之中」；文化部長達費（Mamou Daffé）則為「這位非洲電影巨擘」的逝世深感遺憾。

坎城影展 臉書

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