滿足中越聯運需求 越南將建鐵路連接雲南

1月15日，中越年貨班列在南寧國際鐵路港整裝待發。（新華社）

越南 國會19日召開全體會議，表決通過關於投資 建設「老街-河內-海防」鐵路項目的決議。該項目將連通越南北部最大港口海防和與中國雲南省接壤的老街市，以滿足越南國內運輸以及越南與中國的國際聯運需求。

觀察者網引述越南通訊社報導，「老街-河內-海防」鐵路項目預計項目成本83.69億美元，爭取在2030年前基本竣工。該鐵路主幹線全長約390.9公里，3條支線長27.9公里，途徑越南7省2市，提供客運和貨運服務，該項目將穿過越南一些主要製造中心，其中包括三星、富士康、和碩等製造工廠的所在地。

越南國會的決議強調，該項目有望促進「老街-河內-海防」經濟走廊沿線的快速發展，同時加強越南的國防、安全和工業現代化；越南政府總理范明政去年12月視察「老街-河內-海防」鐵路項目時也表示，這是一個需要盡快實施的重要項目；越南外交部發言人範秋姮上周表示，該項目將促進中越兩國及地區的經濟、貿易、投資和旅遊合作。

分析人士指出，越南製造業高度依賴來自中國的零部件供應，但越南現有的公路和鐵路網絡難以滿足運輸需求，此次修建一條穿過製造業中心的跨境「標準軌」鐵路，有助於提高中越兩國聯通效率，保持國際供應鏈暢通。

值得注意的是，為確保中越鐵路順利連接，列車速度和軌距必須確保與中國的鐵路同步對接，越方要在項目設計建造期間與中方保持密切配合。越南這次接受以中國的「標準軌」來建設跨境鐵路。未來，「標準軌」會成為「一帶一路 」鐵路建設中的基礎性技術標準。