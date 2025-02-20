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受川普啟發 澳洲富豪巴默創新政黨「愛國者號角」

編譯中心╱綜合19日電
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援助俄羅斯打戰，首度被烏克蘭活捉俘虜的北韓士兵。（取材自Telegram）
援助俄羅斯打戰，首度被烏克蘭活捉俘虜的北韓士兵。（取材自Telegram）

澳洲即將舉行聯邦選舉，億萬富豪巴默（Clive Palmer）19日成立新政黨「愛國者號角」，他說是受到美國總統川普直接啟發。

路透報導，礦業鉅子巴默表示，他的政黨「愛國者號角」（Trumpet of Patriots ）將「清理」首都坎培拉的「沼澤」，他指的是川普大幅削減政府規模的計畫。巴默在記者會中宣布成立新黨，他說：「我們認為川普在削減公共支出方面非常有效率。」

巴默表示，在聯邦眾議院的150個席次中，「愛國者號角」都打算推出候選人，也會在參議院推代表人選。

根據富比世報導，巴默以21億美元的淨資產名列澳洲第18大富豪，曾領導右翼「統一澳洲黨」，並從2013年起擔任聯邦眾議員三年。

在上屆澳洲聯邦選舉中，巴默為「統一澳洲黨」競選花費約1億澳元（約6340萬美元），在參院取得一個席位。

澳洲大選應在今年5月之前舉行，巴默未及時登記「統一澳洲黨」。

澳洲總理艾班尼斯尚未宣布選舉日期，而最早可能在3月舉行。

報導指出，巴默不是澳洲第一個去「蹭」川普人氣的政治人物。西澳州議員道金斯（Ben Dawkins）本月初宣布更名為奧斯汀．勒茲．川普（Austin Letts Trump），並希望外界暱稱他為「澳洲川普」（Aussie Trump），他下月將會以「澳洲川普」之名出現在西澳州選舉選票上。

澳洲 川普 富比世

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