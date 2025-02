阿根廷總統捲入加密幣詐騙 恐面臨這種下場

阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)因發文推廣迷因幣,導致幣值暴漲又暴跌,遭到檢方調查。(美聯社)

阿根廷媒體17日報導,阿根廷檢察官將對總統米雷伊(Javier Milei)進行調查,原因是他發文在自己的社群網站帳號推廣的加密貨幣 LIBRA暴跌,導致投資 者損失數十億美元,並引發大量投訴。

中央社引述法新社報導,聯邦檢察官辦公室將調查米雷伊14日晚上在社群媒體讚揚LIBRA,是否涉及詐欺 、與犯罪組織勾結或違反職責。除了國會啟動調查揚言發起彈劾案,也有投資人發起訴訟,這是米雷伊2023年12月就職以來,第一次遭遇重大政治危機。

LIBRA先飆升後暴跌,米雷伊數小時後刪除貼文,承認自己犯了錯誤。

阿根廷經濟學家、加密貨幣專家和反對派政治人物批評自稱「無政府資本主義者」的米雷伊,並表示數位資產可能是詐騙或龐氏騙局(Ponzi scheme)。產業觀察人士指出,這很可能是俗稱「拉地毯」(rug pull)的騙局,即開發商推出加密貨幣吸引投資者挹注資金後,迅速套現離場。

投訴者之一、非政府組織「城市權利觀察組織」(Observatory for the Right to the City)聲稱米雷伊是「犯罪組織」的一分子,利用LIBRA主導詐欺活動,波及4萬多人,損失超過40億美元。