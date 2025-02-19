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阿根廷總統捲入加密幣詐騙 恐面臨這種下場

編譯中心╱綜合18日電
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阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）因發文推廣迷因幣，導致幣值暴漲又暴跌，遭到檢方調查。（美聯社）
阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）因發文推廣迷因幣，導致幣值暴漲又暴跌，遭到檢方調查。（美聯社）

阿根廷媒體17日報導，阿根廷檢察官將對總統米雷伊（Javier Milei）進行調查，原因是他發文在自己的社群網站帳號推廣的加密貨幣LIBRA暴跌，導致投資者損失數十億美元，並引發大量投訴。

中央社引述法新社報導，聯邦檢察官辦公室將調查米雷伊14日晚上在社群媒體讚揚LIBRA，是否涉及詐欺、與犯罪組織勾結或違反職責。除了國會啟動調查揚言發起彈劾案，也有投資人發起訴訟，這是米雷伊2023年12月就職以來，第一次遭遇重大政治危機。

LIBRA先飆升後暴跌，米雷伊數小時後刪除貼文，承認自己犯了錯誤。

阿根廷經濟學家、加密貨幣專家和反對派政治人物批評自稱「無政府資本主義者」的米雷伊，並表示數位資產可能是詐騙或龐氏騙局（Ponzi scheme）。產業觀察人士指出，這很可能是俗稱「拉地毯」（rug pull）的騙局，即開發商推出加密貨幣吸引投資者挹注資金後，迅速套現離場。

投訴者之一、非政府組織「城市權利觀察組織」（Observatory for the Right to the City）聲稱米雷伊是「犯罪組織」的一分子，利用LIBRA主導詐欺活動，波及4萬多人，損失超過40億美元。

投資 貨幣 詐欺

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