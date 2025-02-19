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梵蒂岡教宗方濟各罹患肺炎 「多病原感染」病情複雜

編譯潘勛／綜合報導
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上周起住院的天主教教宗方濟各(右) 18日做電腦斷層掃描，發現左右肺葉都有肺炎，須進一步治療。圖為他2月14日在梵蒂岡接見信眾。(路透)
上周起住院的天主教教宗方濟各(右) 18日做電腦斷層掃描，發現左右肺葉都有肺炎，須進一步治療。圖為他2月14日在梵蒂岡接見信眾。(路透)

梵蒂岡當局表示，上周起住院的天主教教宗方濟各(Pope Francis) 18日做電腦斷層掃描，發現左右肺葉都有肺炎，接下來其他檢驗顯示他的病情複雜，必須進一步治療。

有線電視新聞網(CNN)報導，現年88歲的教宗苦於肺部相關疾病已有很長時間，18日晨間已領聖餐禮，整天不是祈禱和讀經文，就是休息。

天主教廷17日表示，方濟各教宗的呼吸道受「多重致病原感染」，醫院治療法必須改變；「迄今所做一切檢驗均顯示病情複雜，必須充分住院」。

梵蒂岡發言人布魯尼(Matteo Bruni)表示，教宗一夜睡得很好，18日醒來後吃早餐、讀報紙。

教廷表示，雖說教宗兩肺葉都出現肺炎，但精神不錯，向就近照顧他的人致謝，並懷著感恩的心，請大家繼續為他祈禱。

美國國家衛生院(National Institutes of Health)指出，多重致病原感染為急性、慢性病齊發，致病原包括病毒、病菌、真菌及寄生蟲。

路透(Reuters)報導，美國的神父卡特(Tyler Carter)表示，大家當然希望教宗病情很快改善，他是教會的家長、信徒牧羊人，大家希望他一直健康、祝福信眾。

布魯尼表示，方濟各教宗住院頭兩天，還想做完他例行職責；14、15兩日他還與加薩地區北部加薩市的羅曼涅利(Gabriel Romanelli)神父、羅曼涅利的助手阿薩德(Yusuf Asad)電話交談。自從以色列前年10月7日遭到攻擊、發動反擊戰爭以來，教宗經常與兩人聯絡。

「梵蒂岡新聞」17日報導，在以色列與哈瑪斯(Hamas)交戰15個月、加薩發生「屠殺、暴力、恐懼、飢餓」之後，教宗去電兩人，要他們「報平安」。羅曼涅利回憶說，自己聽到教宗講話的聲音，真的沒錯，教宗疲憊得多；教宗本人講，「我得照料自己」；羅曼涅利表示，只是他聽來教宗的語音還很清楚，也能明白他們對他說的話。

教宗16日並未帶頭做每周的三鐘經祈禱；這在他擔任教宗近12年來僅是第二次。教宗上周住進羅馬的醫院，布魯尼表示，教宗22日之前的公開行程均已取消。

上周起住院的天主教教宗方濟各(右) 18日做電腦斷層掃描，發現左右肺葉都有肺炎，...
上周起住院的天主教教宗方濟各(右) 18日做電腦斷層掃描，發現左右肺葉都有肺炎，須進一步治療。圖為信眾18日祈禱教宗早日康復。(歐新社)

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