我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普想「經濟殖民」烏克蘭？美烏交易協議疑曝光 條件比二戰德日還慘

馬斯克的效率部要進入國稅局系統？引發資安疑慮

日本因應台灣有事避難計畫曝 沖繩離島12萬人撤至九州 但1問題沒談攏

編譯盧思綸／即時報導
日本福岡縣政府17日發表初期撤離計畫，將指示隸屬沖繩縣的各離島居民預計12萬人遷移到九州避難。（取材自@loanimai3在X的影音）
日本福岡縣政府17日發表初期撤離計畫，將指示隸屬沖繩縣的各離島居民預計12萬人遷移到九州避難。（取材自@loanimai3在X的影音）

日本前總理安倍晉三曾提出「台灣有事等於日本有事」，表明台灣安全牽動區域穩定與日本國安。今年，日本各縣開始起草應變方案，福岡縣政府17日發表初期撤離計畫，將指示隸屬沖繩縣的各離島居民，包含石垣島、宮古島在內，預計12萬人遷移到九州避難，範圍包括山口縣、福岡縣等8個區域。

日本放送協會（NHK）報導，根據計畫，福岡縣預計接納來自石垣市和宮古島市共4萬7000名居民。其中，福岡市將收容石垣市約2萬7014人，北九州市約接納1萬2252人，其餘將由久留米市（2466人）、大牟田市（1471人）、飯塚市（1709人）、朝倉市（1404人）和田川市（1081人）負責安置。

屆時各市將設立「避難聯絡所」以進行登記和身分確認，避難居民將通過福岡機場或鹿兒島機場，搭乘新幹線或包車前往聯絡所，再轉移到住宿地點。

避難初期1個月內，基本將安排住在飯店或旅館，若人數過多，則會使用公營住宅或民間租賃住宅來安置。

然而，福岡縣調查發現，平均住宿費（僅房間）為1萬2000日元（約78.9美元），但《災難救濟法》規定包括三餐的標準金額僅為7,000日元（約46美元）。因此，業界也出現不願意提供所有房間的聲音。對此，福岡縣防災計畫課表示，希望「向國家政府提議提高標準金額」。

福岡縣政府還會中央討論進行最終調整，並在3月底公布。此外，從今年4月起，將進一步研究6個月以上的避難情況，制定「接納基本要領」。

日本 安倍

上一則

背叛烏克蘭的不是川普？半島電視台專欄解讀澤倫斯基的處境

延伸閱讀

台會計師涉走私22公斤古柯鹼 日本羽田機場遭逮

台會計師涉走私22公斤古柯鹼 日本羽田機場遭逮
日本戶籍「國籍欄」增地區 5月起台人可改登記「台灣」

日本戶籍「國籍欄」增地區 5月起台人可改登記「台灣」
出口回升+投資增加 日上季GDP增2.8% 專家估夏季升息

出口回升+投資增加 日上季GDP增2.8% 專家估夏季升息
轉虧為盈 日本晶片製造商鎧俠股價狂飆19% 創IPO以來單日最大漲幅

轉虧為盈 日本晶片製造商鎧俠股價狂飆19% 創IPO以來單日最大漲幅

熱門新聞

三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

2025-02-10 22:00
美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
1名2023年7月遭俘擄的以色列人質日前獲釋，與家人相擁而泣。（路透）

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

2025-02-11 11:19
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15

超人氣

更多 >
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世