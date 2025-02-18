紀念金正日冥誕 金正恩4年來首次謁陵

北韓領導人金正恩在已故父親暨前任領袖金正日2月16日冥誕這天，前往家族墓園錦繡山太陽宮謁陵。（歐新社）

北韓 中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩 在已故父親暨前任領袖金正日2月16日冥誕這天，前往家族墓園錦繡山太陽宮致意；這是金正恩四年來首次在冥誕紀念日謁陵。

路透報導，金正日的2月16日，在北韓被稱為「光明星節」（Day of the Shining Star），是盛大慶祝的重要國定假日；然而，這是金正恩四年來首度在這個周年紀念日，造訪位於平壤 的錦繡山太陽宮，金正日和金正恩的祖父金日成都長眠於此。

北韓中央通信社報導，金正恩在胞妹金與正及其他幕僚陪同下，以「最謙卑的敬意」致敬。「表達出他為了國家永久繁榮、人民安全、以及促進人民福祉而獻身這場神聖鬥爭的嚴肅意志」。

自從在二戰後建國以來，金氏王朝就一直統治北韓，尋求透過建立個人崇拜來加強權力控制，但有跡象顯示金正恩日益嘗試獨立自主，不再仰賴祖父與父親的庇蔭。

此外，根據北韓官媒的另一則報導，金正恩16日也出席了在平壤舉行的5萬戶新建住房項目最後階段破土儀式。金正恩出席平壤和盛地區第四期萬套住房建設項目奠基儀式，他在活動上發表講話時稱，我們要團結建設和盛地區，下一階段正式推進平壤市向江東郡（位於平壤東部）方向擴張的政策。

金正恩提出將在平壤大城地區建成重要科學研究所、科技大學和軍官學校，並在和盛地區至三石地區一帶打造數萬套現代住宅，由此在平壤市東北部形成另一片優秀的科學文化和生活區域。他還表示，將對首都圈落後地區和陳舊落後的郊區實施大改造工程，讓不符合首都面貌的因素煥然一新。

金正恩還評價稱，隨著今年和盛地區第四期萬套住房建設項目的啟動，其間大力推進的五萬套住房建設工程終於進入了完結階段，過去四年來的建設是「成果中的成果」。

北韓曾在2021年1月舉行的勞動黨八大上提出每年在平壤新建一萬套住房，到2025年建成五萬套的目標。