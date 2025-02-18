我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸爆砸100萬台幣逃兵 假裝「心臟有問題」

「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

紀念金正日冥誕 金正恩4年來首次謁陵

編譯中心╱綜合17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓領導人金正恩在已故父親暨前任領袖金正日2月16日冥誕這天，前往家族墓園錦繡山太陽宮謁陵。（歐新社）
北韓領導人金正恩在已故父親暨前任領袖金正日2月16日冥誕這天，前往家族墓園錦繡山太陽宮謁陵。（歐新社）

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩在已故父親暨前任領袖金正日2月16日冥誕這天，前往家族墓園錦繡山太陽宮致意；這是金正恩四年來首次在冥誕紀念日謁陵。

路透報導，金正日的2月16日，在北韓被稱為「光明星節」（Day of the Shining Star），是盛大慶祝的重要國定假日；然而，這是金正恩四年來首度在這個周年紀念日，造訪位於平壤的錦繡山太陽宮，金正日和金正恩的祖父金日成都長眠於此。

北韓中央通信社報導，金正恩在胞妹金與正及其他幕僚陪同下，以「最謙卑的敬意」致敬。「表達出他為了國家永久繁榮、人民安全、以及促進人民福祉而獻身這場神聖鬥爭的嚴肅意志」。

自從在二戰後建國以來，金氏王朝就一直統治北韓，尋求透過建立個人崇拜來加強權力控制，但有跡象顯示金正恩日益嘗試獨立自主，不再仰賴祖父與父親的庇蔭。

此外，根據北韓官媒的另一則報導，金正恩16日也出席了在平壤舉行的5萬戶新建住房項目最後階段破土儀式。金正恩出席平壤和盛地區第四期萬套住房建設項目奠基儀式，他在活動上發表講話時稱，我們要團結建設和盛地區，下一階段正式推進平壤市向江東郡（位於平壤東部）方向擴張的政策。

金正恩提出將在平壤大城地區建成重要科學研究所、科技大學和軍官學校，並在和盛地區至三石地區一帶打造數萬套現代住宅，由此在平壤市東北部形成另一片優秀的科學文化和生活區域。他還表示，將對首都圈落後地區和陳舊落後的郊區實施大改造工程，讓不符合首都面貌的因素煥然一新。

金正恩還評價稱，隨著今年和盛地區第四期萬套住房建設項目的啟動，其間大力推進的五萬套住房建設工程終於進入了完結階段，過去四年來的建設是「成果中的成果」。

北韓曾在2021年1月舉行的勞動黨八大上提出每年在平壤新建一萬套住房，到2025年建成五萬套的目標。

北韓領導人金正恩在已故父親暨前任領袖金正日2月16日冥誕這天，前往家族墓園錦繡山...
北韓領導人金正恩在已故父親暨前任領袖金正日2月16日冥誕這天，前往家族墓園錦繡山太陽宮謁陵。（路透）

金正恩 平壤 北韓

上一則

阿富汗罕見外交 神學士政府團首度訪日

下一則

亞洲先例 南韓App商店下架DeepSeek 已下載不受影響

延伸閱讀

紀念金正日冥誕 金正恩罕見謁陵

紀念金正日冥誕 金正恩罕見謁陵
抨擊美日韓軍事合作 金正恩：堅定發展核武

抨擊美日韓軍事合作 金正恩：堅定發展核武
兩人關係好？川普暖問金正恩 北韓2句話輕淡報導就職

兩人關係好？川普暖問金正恩 北韓2句話輕淡報導就職
熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

熱門新聞

三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

2025-02-10 22:00
美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
1名2023年7月遭俘擄的以色列人質日前獲釋，與家人相擁而泣。（路透）

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

2025-02-11 11:19
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世