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英國4月大增企業稅 25%雇主擬裁員 料重創這2個行業

編譯中心╱綜合17日電
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英國政府去年10月公布預算案，宣布從今年4月開始大幅增加企業稅；最新調查顯示， 四分之一的英國企業雇主擔心加稅恐怕會提高經營成本，便計畫在加稅前裁員，相關數據加劇對英國就業市場急劇下滑的擔憂。

英國金融時報報導，由於去年10月英國政府預算案宣布國民保險繳費增加，將大幅增加企業主的成本，英國特許人事與發展協會（CIPD）調查發現，五分之二的雇主預計，最低工資上漲和更高的商業稅，會給雇主們帶來打擊。另外，接受調查的雇主中，有25%計畫在加稅前裁員，達到2014年以來除了新冠疫情期間的最高水平；16%雇主計畫在截至3月份的三個月內減少員工總數，高於上一季度的11%。

在預計員工成本將會增加的雇主中，三分之一計畫透過裁員或減少招聘，以減少員工總數，四分之一計畫削減加班時長和獎金，五分之一計畫降低基本工資和削減培訓，還有四分之一將縮減投資或擴張計畫。

CIPD負責人切塞表示，調查顯示雇主信心出現過去10年間最顯著的下降，受影響最大的是零售業和服務業等與日常經濟相關的行業，因為這些行業雇用了大量員工。

據報導，另一項由英國小型企業聯合會（FSB）進行的調查也顯示，小型企業的信心創新低，四分之一預計他們會在今年前三個月內收縮業務。

英國央行貨幣政策委員會成員凱瑟琳．曼警告，預算案增稅可能導致勞工市場突然出現疲軟，並指出過去六個月內英國國內生產總值（GDP）增長陷入停滯。

CIPD的調查也有發現不同的情況，在最受稅收變化影響的低收入行業，雇主計畫大幅減少員工，而在其他行業中，技術人才短缺仍十分普遍；在零售、接待和休閒行業中，預計將減少員工數量的雇主比例增長最迅速，運輸和倉儲行業亦有同樣情況。

預算 裁員 低收入

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