亞洲先例 南韓App商店下架DeepSeek 已下載不受影響

南韓個人情報保護委員會17日宣布，暫時全面停止新用戶下載DeepSeek；示意圖。(路透)

中國人工智慧（AI ）新創「深度求索」（DeepSeek ）以低成本、高效能模型震撼矽谷，不過卻存在過度蒐集用戶數據的疑慮；對此，南韓 個人情報保護委員會17日宣布，暫時全面停止新用戶下載DeepSeek，成為亞洲國家首例。

個人情報保護委員會17日表示：「DeepSeek在南韓的服務自15日晚間6時起暫時全面中斷。在依照「個人情報保護法」所規定的改善、修正政策工作完成後，才會恢復服務。」

DeepSeek推出的新生成式AI服務受到各界關注，搜集個資過當問題也在南韓引起爭議，多數公共機關已發文禁用。個資保護委員會進一步限制從App商店下載DeepSeek，並呼籲已下載App的使用者避免輸入個人資訊，慎重使用DeepSeek服務。

南韓NEWS1報導，DeepSeek於1月底在南韓上架後，委員會就已發函詢問其個資保護政策相關詳細資料。對此，DeepSeek於2月10日指定在南韓的代理人，已經坦承上架過程確實疏於考量南韓「個人情報保護法」，表示將會積極配合委員會改善。

南韓個人情報保護委員會也表示，執行改善措施時需要一定時間，因此決定暫時停止DeepSeek在南韓國內應用程式市場的銷售與下載。

南韓國家情報院日前指控DeepSeek過度搜集用戶個資，並證實DeepSeek的聊天記錄可轉移至他處，擁有辨識個人身分、並將資料發送至中國企業伺服器的能力。

委員會指出，已下載用戶不受影響，但新用戶無法下載，且委員會建議民眾謹慎使用，避免提供敏感的個資與相關資訊。