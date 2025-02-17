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敘利亞尋求庇護男隨機砍人 奧地利1死5傷 疑IS涉案

編譯中心╱綜合16日電
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奧地利南部城市維拉克發生震驚全國的隨機砍人案，內政部長卡納(中)表示，極端組織伊斯蘭國與本案有關，嫌犯是一名23歲敘利亞籍尋求庇護者。(路透)
奧地利南部城市維拉克發生震驚全國的隨機砍人案，內政部長卡納(中)表示，極端組織伊斯蘭國與本案有關，嫌犯是一名23歲敘利亞籍尋求庇護者。(路透)

奧地利南部城市維拉克（Villach）15日發生震驚全國的隨機砍人案，造成1死5傷。該國內政部長卡納16日表示，極端組織伊斯蘭國（IS）與本案有關。

奧地利警方指出，一名男子15日持刀「隨機」攻擊路人，造成一名14歲男孩喪生、5名男子受傷，其中2人重傷，傷者年齡最高36歲。

中央社引述法新社報導，奧地利內政部長卡納（Gerhard Karner）在維拉克告訴記者：「這是與伊斯蘭國（Islamic State，IS）有關的伊斯蘭教主義者攻擊。」

卡納還說，嫌犯是一名23歲敘利亞籍尋求庇護者，他在網路上的言行「短時間內」變得激進。據悉，嫌犯有合法居留證，沒有前科。

據悉，事發當時路過的42歲食物外送員阿爾哈拉比（Alaaeddin Alhalabi）介入，他用自己的車去撞攻擊者，成功避免更多人受害，這名外送員同樣來自敘利亞，持刀砍人的嫌犯則受到輕傷。

奧地利皇冠日報（Krone）報導，阿爾哈拉比表示：「我看見一個人倒在地上，一名男子正在攻擊其他路人，我想都沒想就開車朝他衝撞。」

阿爾哈拉比指出，「他（嫌犯）想往市中心去，那裡有孩童在街上，我不能讓那種事發生」，他很遺憾無法救下那名14歲青少年。

據目擊者說，犯嫌作案時呼喊「真主至大」。此類襲擊在奧地利極為罕見。

奧地利南部城市維拉克發生震驚全國的隨機砍人案，內政部長卡納表示，極端組織伊斯蘭國...
奧地利南部城市維拉克發生震驚全國的隨機砍人案，內政部長卡納表示，極端組織伊斯蘭國與本案有關，嫌犯是一名23歲敘利亞籍尋求庇護者。(美聯社)

敘利亞 內政部 庇護

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