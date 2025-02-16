北約末日來臨？美媒對慕尼黑會議側記：歐洲人認為美俄都想摧毀歐洲

2月14日是2025年慕尼黑安全會議第一天，美國副總統范斯（右二）、美國國務卿魯比歐（右三）與烏克蘭總統澤倫斯基（左三）會晤。（美聯社）

政治新聞網站Politico的評論版主編戴特米爾（Jamie Dettmer）15日以「這是北約的末日嗎」為題，說明歐洲國家對美國川普 政府調停俄烏戰的種種言行感到極為震驚。一位歐盟資深外交官悲觀地說，如今歐洲面對的是美俄聯盟──俄國總統想摧毀歐洲，美國總統同樣想摧毀歐洲；美歐之間的跨大西洋聯盟「結束了」。

戴特米爾引用二次大戰時英國領導人邱吉爾的話說：「你們可以在戰爭與不名譽之間做出選擇，選了不名譽，就將面臨戰爭。」

如今「姑息主義」這個詞在歐洲不絕於耳。歐洲領袖14日參加慕尼黑安全會議時，許多官員還在為前幾日川普與普亭 通話及美國國防部長赫塞斯 的一席話而暈頭轉向。立陶宛前外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）認為，赫塞斯最令人不寒而慄的一句話是，他警告，諸多現實使得美國無法再保證歐洲的安全。

換句話說，歐洲現在失去了美國的奧援。

藍斯柏吉斯說，他感覺眼前就是一個時代的結束，「這很可能標識著北約衰落的來臨。」他說他認為美國很快就會宣布從歐洲撤出2萬名美軍，他還說：「這該是投資的時候了，因為你不能認定美國會永遠現身歐洲。」

總部設在倫敦的非營利非政府智庫「查塔姆研究所」研究員吉爾斯（Keir Giles）說，川普對普亭的直接態度，加上美國防長赫塞斯在布魯塞爾通知說，美國還未開始談判就先默許了俄國的一些核心要求，這對烏克蘭及歐洲的未來是雙重打擊。

吉爾斯還提到，如果川普舉起一紙保證，說普亭保證對歐洲沒有進一步領土野心，且美國接受侵略者保留他拿下的領土，藉此換取和平，這就跟1938年的歷史更相似了。

1938年，德國獨裁者希特勒保證他只取捷克部分領土，並無擴張野心，時任英國首相的張伯倫相信了，於是接受希特勒的諸多無理要求，簽訂和平協定，但半年後希特勒占領捷克、一年後入侵波蘭。

Politico主編戴特米爾說，在慕尼黑安全會議，歐洲人很難擺脫一種感覺，那就是：大家正在目睹美歐開始分裂。對歐洲來說，過去每逢困難時刻，都可以求助於美國，現在歐洲能向誰求助？也許是歐洲人自己。

曾任德國駐美大使的伊辛格（Wolfgang Ischinger）對 Politico 說，也許歐洲需要被電擊，被震撼到更積極主動、自力更生。

藍斯柏吉斯的繼任者、立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）說：「我們遲了，真的。我們必須加快腳步，證明我們有真正的防禦能力、且已準備就緒，有能力戰鬥且受過戰鬥訓練。」

但有些歐洲人懷疑，這一切已太遲，他們擔心川普政府不是朋友而是敵人。一位匿名直言的歐盟資深外交官說： 「如今歐洲面對的是美俄聯盟──俄國總統想摧毀歐洲，美國總統同樣想摧毀歐洲。」

他說：「跨大西洋聯盟結束了。」