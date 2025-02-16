阿根廷控種族滅絕欲逮翁山蘇姬 1理由各國都可起訴

信仰伊斯蘭教的洛興雅人遭到緬甸歷任領導人迫害，被迫逃離家鄉；圖為洛興雅難民搭乘船隻前往印尼亞齊省（Aceh Province）尋求新落腳之處。（美聯社）

緬甸 現任軍政府領袖及翁山蘇姬 等數名緬甸前民選政府官員被控對洛興雅少數族群犯下「種族滅絕和違反人道罪」，在南美洲國家阿根廷遭提告，法院已對他們發出逮捕令。隨後，緬甸當局15日對阿根廷法院提出批評。

中央社引述法新社報導，提告的是一個支持洛興雅的團體，他們根據「普遍管轄權」（universal jurisdiction）原則向阿根廷法院遞狀。

根據這項原則，若犯罪被認為有足夠嚴重性，例如種族滅絕罪或戰爭罪，不管發生在何處，各國都可予以起訴。

遭到阿根廷法院下令逮捕的對象，包括緬甸軍政府領導人敏昂萊、緬甸前文人總統廷覺，以及曾獲諾貝爾 和平獎的緬甸前民選政府實質領袖翁山蘇姬。

翁山蘇姬從2016起擔任緬甸國務資政，直到2021年遭到軍方發動政變趕下台。但她在位期間，不滿她的人指責她在阻止洛興雅人遭到虐待一事上幾無作為。

敏昂萊也正受到國際刑事法院（ICC）的調查。另一方面，聯合國（UN）最高法院「國際法院」（ICJ）正在審理指控緬甸犯下「種族滅絕罪」的一起訴訟。

對此，緬甸軍政府發言人佐敏吞暗諷回應，「阿根廷了解緬甸嗎？緬甸政府可是了解阿根廷的。」他表示：「如果阿根廷想根據法律批評緬甸，我們建議他們先填補國內司法系統中的法官缺額。」