阿根廷控種族滅絕欲逮翁山蘇姬 1理由各國都可起訴
緬甸現任軍政府領袖及翁山蘇姬等數名緬甸前民選政府官員被控對洛興雅少數族群犯下「種族滅絕和違反人道罪」，在南美洲國家阿根廷遭提告，法院已對他們發出逮捕令。隨後，緬甸當局15日對阿根廷法院提出批評。
中央社引述法新社報導，提告的是一個支持洛興雅的團體，他們根據「普遍管轄權」（universal jurisdiction）原則向阿根廷法院遞狀。
根據這項原則，若犯罪被認為有足夠嚴重性，例如種族滅絕罪或戰爭罪，不管發生在何處，各國都可予以起訴。
遭到阿根廷法院下令逮捕的對象，包括緬甸軍政府領導人敏昂萊、緬甸前文人總統廷覺，以及曾獲諾貝爾和平獎的緬甸前民選政府實質領袖翁山蘇姬。
翁山蘇姬從2016起擔任緬甸國務資政，直到2021年遭到軍方發動政變趕下台。但她在位期間，不滿她的人指責她在阻止洛興雅人遭到虐待一事上幾無作為。
敏昂萊也正受到國際刑事法院（ICC）的調查。另一方面，聯合國（UN）最高法院「國際法院」（ICJ）正在審理指控緬甸犯下「種族滅絕罪」的一起訴訟。
對此，緬甸軍政府發言人佐敏吞暗諷回應，「阿根廷了解緬甸嗎？緬甸政府可是了解阿根廷的。」他表示：「如果阿根廷想根據法律批評緬甸，我們建議他們先填補國內司法系統中的法官缺額。」
自2017年起，緬甸境內的大批洛興雅人為逃離迫害與暴力，被迫逃往孟加拉國的難民營，或涉險經海路前往主要穆斯林國家馬來西亞或印尼。目前約有100萬名洛興雅人住在孟加拉的難民營內。
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