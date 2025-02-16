世衛：歐洲「驚人地」缺酒精致癌認知 酒類應加註警語

根據世界衛生組織（WHO ）14日公布最新調查，整個歐洲「驚人地」對酒精與癌症 之間的關聯缺乏認知，世衛 呼籲在這個世上最愛飲酒地區比照菸害警示，在酒精飲品加註明確且顯著的罹癌風險警語。

路透報導，世界衛生組織一再示警酒精會致癌，並支持在酒精飲品加註明確的警語，但從未像現在這樣強烈籲請政府採取新的規範。

今年早些時候，美國醫務總監（U.S. Surgeon General）也呼籲在酒精飲品標示上，加註罹癌風險警語。

世界衛生組織歐洲區域辦事處表示，酒精造成歐洲各地每年80萬人死亡，但只有一小部分的人知道酒精的風險。世衛歐洲區域辦事處的研究發現，只有15%的受訪者知道酒精會導致乳癌，39%的受訪者知道酒精與結腸癌的關聯。

WHO表示：「儘管癌症是歐盟因酒精所致死亡的主要原因，但公眾對酒精與癌症關聯性的認識仍低到驚人。」

WHO指出，業界偏好自我規範，但仰賴業者自我規範存在風險，酒精飲品生產者可能會把警語放在「不顯眼的位置」以及採用「模糊的陳述」，或使用容易遭購物者忽視的QR碼呈現。

WHO說，酒精飲品應該以書寫形式呈現「清楚且顯著的健康警語」，或可與圖片相結合以「最大化地擴大影響範圍，向消費者提供清楚、精確的資訊，讓他們為自己的健康做出明智的選擇」。

WHO表示，歐盟27個成員國中目前只有3國酒精飲品有加註某種形式的警語，分別為法國、立陶宛與德國，愛爾蘭計畫自明年5月起在酒精飲品上加註更廣泛的癌症風險警語。