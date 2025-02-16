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暗指川普無法無天 德總統：新美國政府世界觀不符國際利益

編譯中心／綜合15日電
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德國總統史坦麥爾史坦麥爾在第61屆慕尼黑安全會議開幕式上致辭表示，川普政府這種唯一主導規範式的世界觀，不符合國際社會的利益。(新華社)
德國總統史坦麥爾史坦麥爾在第61屆慕尼黑安全會議開幕式上致辭表示，川普政府這種唯一主導規範式的世界觀，不符合國際社會的利益。(新華社)

為期三天的德國慕尼黑安全會議登場，烏克蘭局勢及各國對烏克蘭未來的態度成為會議焦點。德國總統史坦麥爾在開幕致詞表示，「新的美國政府和我們有著不同的世界觀」，這種唯一主導規範式的世界觀，不符國際社會利益。他接著與美國副總統范斯針對經濟和安全議題進行交流。

第61屆慕尼黑安全會議14日至16日登場，史坦麥爾表示，美國總統川普治理下的政策新方向是其他國家無法改變的，「我們必須接受這一點」，但他堅信這種世界觀「不符合國際社會的利益」。

史坦麥爾表示，美國新政府不考慮既定規則、既定的夥伴關係和信任，「無法無天絕對不可以成為世界新秩序的典範」。他也批評美國正在形成史上前所未有的權力，集中科技、金融和政治於一體。

史坦麥爾說，「身為一名民主人士的我正在擔憂，讓一小撮企業菁英握有權力、手段和意志，重新定義自由民主國家遊戲規則的重要部分」，「其中一些菁英不隱藏對我們民主制度與規範的輕視」。

史坦麥爾稍後與范斯在慕尼黑安全會議進行雙邊會談，針對經濟和安全政策問題進行交流。史坦麥爾呼籲雙方承擔共同的安全責任。

范斯則呼籲德國和歐洲承擔起自主安全的責任。范斯表示，他和川普堅信歐洲無疑是美國非常重要的盟友，然而「歐洲未來必須在自主安全上擔任要角」，德國作為歐洲最大經濟體，「必然會承擔重要角色」。

此外，范斯在慕尼黑安全會議的另場演講中表示，歐洲的言論自由正在倒退，將意見表達視為假資訊而受到迫害。他說，「我擔憂內部的危險，歐洲可能放棄與美國共享的基本價值觀」。

據德媒指出，范斯在會議開始前受訪表示，他和川普擔心歐洲領導人某種程度上害怕自己的人民，將反對移民的右翼政黨排除在政府聯盟外，就是無視人民的意願，建議德國政界人士與德國另類選擇黨（AfD）合作。

范斯還在先前的演說中指歐洲內部比俄羅斯或中國更危險，引發德國政界強烈不滿，認為范斯在德國大選期間為極右翼站台，干涉德國內政。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在德國廣播電台節目中回嗆，狠批范斯歐洲打壓言論自由，明確表示不接受美國對德國大選的干涉，「德國的民主體制是建立在反對法西斯主義的基礎上，這是我們無法妥協的價值。」他更進一步解釋，不與AfD這類極右翼政黨合作是德國政治傳統。

德國 范斯 川普

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