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印度大壺節再傳憾事 民眾搶搭火車釀踩踏 至少15死

中央社／新德里16日綜合外電報導
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印度教「大壺節」每12年吸引信眾至北部城市普萊雅格拉吉（Prayagraj）進行聖浴。（路透）
印度教「大壺節」每12年吸引信眾至北部城市普萊雅格拉吉（Prayagraj）進行聖浴。（路透）

印度地方醫療官員表示，首都一處火車站昨晚發生踩踏事件，造成至少15人喪生，當時大批人群為了搶搭火車前往全球規模最大的朝聖集會「大壺節」而發生混亂。

中央社引述法新社報導，印度教「大壺節」（Kumbh Mela）每12年吸引信眾至北部城市普萊雅格拉吉（Prayagraj）進行聖浴。由於人潮向來驚人，過去多次發生嚴重踩踏事件。就在上個月，恆河（Ganges）、亞穆納河（Yamuna River）及傳說中的薩拉斯瓦地河（Saraswati River）匯流的聖地發生踩踏事件，導致至少30人喪生。

大壺節1月13日登場，將一直持續到2月26日。

新德里（New Delhi）火車站昨天有大批人群爭相擠上前往這場盛會的火車，引發混亂。

洛克拿亞克醫院（Lok Nayak Hospital）副院長薩克納（Ritu Saxena）向法新社表示：「我可以證實有15人在院內死亡。他們身上沒有開放性傷口，大多可能是因缺氧或鈍傷（致死），但確切死因需待驗屍後才能確認。」

她說：「此外，還有11人受傷。大多數傷者情況穩定，主要為骨科相關傷勢。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，他對這起踩踏事件「深感痛心」。

他在社群平台X發文表示：「我的心與所有失去親人的人同在，並為傷者祈禱，願他們早日康復。」

大壺節是印度教最重要的節日之一，自節慶上個月登場以來，已有約5億信徒朝聖。

1954年的大壺節，單日就有400多人因踩踏事故或溺水身亡，成為全球因人群聚集引發災難死亡人數最多的事件之一。

2013年，也就是大壺節上一次在普萊雅格拉吉舉行時發生人踩人慘劇，造成36人喪生。

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