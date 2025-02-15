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全球10大對外國人最友善國家 美國缺席 冠軍是這國

編譯中心／綜合14日電
2025年全球最適合外籍人士居住的十大國家，冰島以極低的犯罪率、穩定的政治環境及高品質公共服務等因素位居榜首。（路透）
2025年全球最適合外籍人士居住的十大國家，冰島以極低的犯罪率、穩定的政治環境及高品質公共服務等因素位居榜首。（路透）

根據國際保險公司「威廉拉塞爾」（William Russell）的最新排名，2025年全球10大「對外國人最友善國」，第一名是冰島，愛爾蘭與奧地利分別排名第二、第三，前10名的名單，不見美國進榜。

《商業內幕》報導，「威廉拉塞爾」（William Russell）排名最適合外籍人士居住的十大國家，整體而言，這些國家不僅提供穩定的生活環境，還擁有優越的醫療保健、經濟機會及安全保障。

報導指出，電影「白日夢冒險王」預告片說：「我曾經想過我要變成什麼樣的人，過什麼樣的人生。」打破一成不變的生活，前往冰島來場冒險之旅，許多人都跟男主角一樣，嚮往到海外生活工作，展開精采人生，但要選擇哪個國家，對外籍人士來說，安全性生活品質，和社會包容度，都是重要考量因素。

報導稱，2008年以來，冰島一直穩居全球和平指數第一名，極低犯罪率、穩定的政治環境，以及高品質公共福利聞名，都成為外籍人士移居首選，當地外籍人口更高達20%，顯示他們對國際人士的高度包容。

愛爾蘭拿下第二名，當地犯罪率低經濟穩定，對移民態度友善，外加嚴格的槍枝管制法，也讓許多外來居民感到特別安全，第三名則是同樣位於歐洲的奧地利，當地擁有豐富的歷史和文化，奧地利靠著完善公共醫療體系，便捷的交通和犯罪率低，成為外籍人士喜愛移居地，首都維也納更是連續多年，被評為全球最宜居城市之一。

紐西蘭名列第四，該國近來放寬「黃金簽證」與訪客簽證規定，吸引外籍人士、投資者與數位遊牧族群前來。

新加坡位居第五，雖然生活成本較高，但該國以高薪資、奢華生活方式及便捷的區域位置吸引眾多國際工作者。此外，新加坡的醫療體系與基礎建設皆名列全球前茅，且數位安全性極高。

其他進入前十名的國家還包括瑞士、葡萄牙、丹麥、斯洛維尼亞與馬來西亞。這些國家在政治穩定性、醫療保健、社會福利及工作機會等方面表現優異，並為外籍人士提供良好的生活環境。其中，葡萄牙憑藉相對低廉的醫療成本與高品質生活，成為北美移民的熱門選擇；而瑞士則因其長期的政治中立與高薪資機會，吸引大量外籍專業人士。

另據報導，專家提醒，真要成功移民可沒那麼容易，旅遊達人傑西大叔說：「前幾名來看，大部分都是屬於相對成熟的已開發國家，但就移民來看，另外一個沒有考慮進去的就是，就是移民的限制跟要付出的成本，想要移民歐盟最簡單的投資移民，至少也要置產限制。」

移民 冰島 新加坡

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