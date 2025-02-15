原定今年開幕 釜山5星飯店悅榕莊大火 至少6死25傷

南韓釜山悅榕莊酒店14日早上發生嚴重火災，至少造成6死25傷。（美聯社）

南韓 釜山機張郡一處即將完工的五星級度假村飯店悅榕莊（Banyan Tree hotel）工地14日早上發生火警，現場100多人緊急疏散，目前確認至少造成6人死亡、25人受傷；悅榕莊原定今年上半年開幕。

該工地14日上午10時51分左右傳出火警，消防當局在20分鐘內採取第一階段應對，12時左右提升至第二階段，動員所有臨近消防人力前往灌救，並投入直升機協助救援，據稱有14人躲避至樓頂獲救。

起火點初步推測為飯店游泳池附近堆積的隔熱材料，消防當局正在起火建築內進行搜索。

事發現場附近都是濃濃黑煙，據目擊者陳述，起火當時建築內約有十多名工人，現場還能聽到玻璃破碎聲響。

綜合韓聯社、MBC電視台報導，悅榕莊飯店大火6名死者均倒臥於一樓泳池施工地點周邊。當時工地濃煙密布，由於出入口堆放許多可燃物，可能是人員無法及時疏散的原因。強風導致濃煙向建物以外擴散，一公里外也能見到滾滾黑煙，當時建物內很可能滿是煙霧。

悅榕莊2022年4月起造動工，地下3層、地上12層，目標今年上半年以五星級度假村飯店之姿開幕。工程最近進入收尾階段，施工現場四處堆積用於裝潢的建材多為易燃物，導致火勢迅速延燒。裝潢收尾過程應該覆上不易燃燒的隔熱材料，施工可能尚未進入這個階段。火場調查人員發現，地面散落許多裝飾用料，狹窄的走廊兩側堆積物與燒焦痕跡明顯，一樓人員有可能在避災過程被這些建材擋住阻礙疏散，並且因吸入濃煙失去方向感。