扯中國陰謀？尹錫悅支持者著美國隊長服闖中大使館被拘

一名40多歲的男子安某14日當時身穿漫威電影中超級英雄「美國隊長」的戰服闖進中國大使館，宣稱「將對中國大使館進行恐襲」，而後遭拘。(圖取自韓聯社)

南韓總統尹錫悅 一名支持者14日因企圖闖入中國駐南韓大使館而被拘。有輿論認為顯示尹錫悅支持勢力仍鎖定涉中議題。

韓聯社報導，南大門警察署14日19時36分以涉嫌非法入侵建築物未遂拘留一名40多歲的男子安某。報導指出，他當時身穿漫威電影中超級英雄「美國隊長」的戰服，宣稱「將對中國大使館進行恐襲」後實施犯罪行為。警方計劃核實安某的犯罪經過後決定是否提請簽發逮捕令。

據了解，安某10日在南韓國家人權委員會開會討論保障尹錫悅彈劾案防禦權議案時也曾身穿美隊戰服亮相，並控制人權委大樓的電梯，引起風波。

據韓聯社、法國國際廣播電台此前報導，尹錫悅部分支持者聲稱，去年緊急戒嚴時，有99名中國間諜在中央選舉管理委員會（選管委）研修院被拘，被押送到日本沖繩的美軍基地，這樣尹錫悅彈劾案蒙上中國陰謀論。

對於前述傳聞，南韓選管委第一時間闢謠，同時中國駐韓國大使戴兵10日在社交平台X上強調中方一貫奉行不干涉內政原則，並表示「反對將韓國內政問題與中方無端相聯繫」。

尹錫悅彈劾案仍在開庭中，南韓憲法法院13日舉行尹錫悅彈劾案第八次正式辯論。3名證人圍繞總統是否指示逮捕國會議員、警方管制國會原因等問題出庭作證，庭審中，尹錫悅堅稱自己是被在野黨扣上「內亂」的帽子。憲法法院還表示，將於18日舉行第九次正式辯論，屆時將給國會及尹錫悅方各兩小時闡述各自立場。

外界預期，尹錫悅的彈劾審判結果將在2月底至3月初出爐。回顧與之有著相同經歷的前任們，均是在庭審辯論結束後的半個月內被裁定通過彈劾。多數南韓法律界人士都認為，憲法法院將做出「一致支持彈劾」的裁決。